В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На выставке Импортозамещение компания Viessmann представила промышленные котлы российского производства Посетители третьей международной специализированной выставки Импортозамещение, прошедшей 12-15 сентября 2017 года в московском выставочном центре Крокус Экспо,...

Посетители третьей международной специализированной выставки Импортозамещение, прошедшей 12-15 сентября 2017 года в московском выставочном центре Крокус Экспо, смогли в натуральную величину увидеть один из первых газовых котлов Viessmann индустриальной серии, произведенных на недавно открывшемся заводе в Липецке. Пятитонный водогрейный котел Vitomax 200 M62-C мощностью 2,3 мегаватта был установлен прямо в экспозиционном павильоне. А посетивший выставку 12 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев начал ее осмотр именно со стенда Липецкой области. Один такой котел может обеспечить теплом и горячей водой до 23 тысяч квадратных метров жилья и заменить собой целую квартальную котельную. Сейчас, когда в России проводится реформа теплоснабжения, такое оборудование наиболее востребовано.Это стало одной из причин открытия нового производства отопительного оборудования в Липецкой особой экономической зоне. На сегодняшний день этот завод является самым современным с точки зрения технического оснащения среди всех предприятий Viessmann в мире, сообщил Мариус Шуберт, генеральный директор компании Виссманн.Водогрейный котел Vitomax 200 M62-C приспособлен для температур подающей линии до 110 градусов и рабочего давления 6, 10 или 16 бар. Кроме того, с целью экономии времени и оптимизации затрат при реконструкции и строительстве коммунальной инфраструктуры специалистами Viessmann было разработаны комплексные решения на базе котлов этой серии.Благодаря запуску производства промышленных котлов в России сроки их поставки заказчикам сократились до полутора месяцев, тогда как ранее могли достигать в периоды пиковых отгрузок трех и более месяцев. В перспективе компания планирует расширить ареал поставок за пределы России и экспортировать оборудование липецкого завода в Казахстан, Узбекистан, другие страны СНГ.В планах также расширение производства в будущем, которое во многом, конечно же, будет определяться спросом на производимую продукцию. Открытие липецкого завода Viessmann состоялось в июне 2017 года, а объем инвестиций в проект составил 1,5 миллиарда рублей. К 2019 году предприятие выйдет на проектную мощность и будет выпускать до 300 промышленных котлов в год.Международная выставка Импортозамещение проводится по поручению правительства России с целью демонстрации развития потенциала отечественных предприятий и организаций в части производства конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг. Экспозиция выставки охватывает практически все отрасли экономики.Пресс-служба Viessmann