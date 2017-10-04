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На выставке Транспорт и логистика-2017 впервые показан юникар
05.10.2017 13:57 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
На выставке Транспорт и логистика-2017 на стенде струнного транспорта SkyWay были продемонстрированы охранный модуль и трехсекционный юникар. Если охранный модуль любознательные ценители инноваций могли увидеть в июле, во время фестиваля ЭкоФест, то юникар был показан широкой публике впервые в истории технологии. Выставка прошла в Минске с 3 по 5 октября 2017 года. Юникар является общественным транспортом, комфортность которого не уступает характеристикам автомобиля. Каждая секция юникара вмещает шесть человек, для которых оборудованы сидячие места. Вес секции составляет 6 тонн. Количество секций юникара может достигать семи в зависимости от напряженности пассажирооборота. Данное средство передвижения является транспортом второго уровня. Позволяет разгрузить городской трафик и решить одну из центральных проблем урбанистического общества.
Фирма Струнные технологии является инжиниринговой компанией, которая занимается проектированием, строительством и сертификацией высокоскоростных, до 500 километров в час, городских и грузовых транспортных систем SkyWay. Система известна как Струнный транспорт Юницкого. Инженерные решения компании обеспечивают высокую скорость передвижения, снижают затраты и уровень вредного воздействия транспорта на окружающую среду. Компания приняла участие в недавнем бизнес-форуме в Нью-Дели, после чего ЭкоТехноПарк посетили представители власти.
В качестве транспортных средств в струнном транспорте используются электромобили на стальных колесах, передвигающиеся по специальным, струнным, рельсам. Основными конструктивными отличиями данной системы от других видов дорог в эстакадном исполнении являются предварительное напряжение конструкции на растяжение, отсутствие сплошного дорожного полотна, низкая материалоемкость строительства и визуальная легкость.
Юникар входит в семью моделей городского транспорта SkyWay. Он гармонично вписывается в инфраструктуру любого мегаполиса, что особенно актуально для быстрорастущих городов Беларуси. Стоит в одном модельном ряду с юнибусами. Оборудован сидячими местами в количестве от двух до 18. На выставке была показана восемнадцатиместная промышленная модель. Её максимальная скорость составляет 120-150 километров в час, производительность комплекса превышает 50 тысяч пассажиров в час, максимальный продольный уклон пути может достигать 30 процентов.
В прошлом году компания Струнные технологии также принимала участие в выставке Транспорт и логистика. Компания стала одной из изюминок мероприятия. Именно во время транспортной недели, столь важной для развития индустрии в Беларуси и всей Евразии, завязались контакты с вице-премьером Беларуси Анатолием Калининым, министрами транспорта Литвы и Беларуси Римантасом Синкевичюсом и Анатолием Сиваком, первым замом председателя президиума Национальной академии наук Беларуси Сергеем Чижиком.
www.sw-tech.by
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На выставке Транспорт и логистика-2017 на стенде струнного транспорта SkyWay были продемонстрированы охранный модуль и трехсекционный юникар. Если охранный модуль...
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