В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ТЕХНОНИКОЛЬ открыла в Воскресенске Московской области завод по производству добавок в бетон Компания ТЕХНОНИКОЛЬ открыла новое направление и запустила в городе Воскресенске Московской области высокотехнологичное предприятие по производству...

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ открыла новое направление и запустила в городе Воскресенске Московской области высокотехнологичное предприятие по производству современных добавок в бетон. Инвестиции в создание нового направления составили около 120 миллионов рублей. На новом предприятии установлено современное высокоточное оборудование, которое позволяет выпускать на российском заводе продукцию европейского качества. Для производства используются только самые современные виды химического сырья. В частности, следуя европейским и общемировым тенденциям, в производстве применяются поликарбоксилатные эфиры, являющиеся на текущий момент самыми совершенными пластификаторами для бетонной смеси, позволяющими не только снижать расход цемента, но и получать высокомарочные бетоны с выдающимися техническими свойствами.Кроме того, новое предприятие построено в соответствии с высокими стандартами безопасности окружающей среды. Данное производство является полностью безотходным. Производственная мощность нового предприятия позволяет выпускать до 80 тысяч тонн готовой продукции в год. Завод в Воскресенске обеспечит потребности рынка добавок в бетон Москвы и Московской области, а также близлежащих областей европейской части России.ТЕХНОНИКОЛЬ планомерно развивает новые направления выпуска строительных материалов, на данный момент концентрируясь на тех сегментах, где пока еще высока доля зарубежных производителей. В частности, нас интересует сегмент строительной химии. В прошлом году мы запустили в Рязани завод по производству монтажных пен.Предприятие по выпуску добавок в бетон в Воскресенске есть логичный и последовательный шаг. Мы рассчитываем стать значимым игроком на рынке строительной химии в международном масштабе, как запуская новые предприятия, так и рассматривая возможность покупки заводов за рубежом, прокомментировал совладелец ТЕХНОНИКОЛЬ и инвестор проекта Сергей Колесников.www.tn.ru