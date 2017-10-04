Семашко рассказал о главных вопросах газовых переговоров с РФ

МИНСК, 5 окт — Sputnik. В переговорах о сотрудничестве в газовой сфере между Россией и Беларусью пока все идет не так, как хотелось бы Минску, но достижение компромисса возможно, заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

Минск и Москва в последние дни сентября приступили к новому раунду переговоров об условиях поставки в Беларусь российского газа после 2019 года. Недавно состоялась встреча Семашко с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем, который курирует в вопросах белорусско-российского сотрудничества энергетическую тематику.

"Не все, может, так, как хотелось бы одной стороне, другой. Но мы находим всегда компромисс, и мы его найдем. Речь идет не о ценах. Рынок изменяется. Правильнее сказать, о формуле цены, о подходах. Вот что главное", — заявил Семашко, говоря о том, как прошла эта встреча. Его слова приводит БелТА .

Он отметил, что во время встречи был подготовлен рабочий протокол. "И там наметили четко сроки. Некоторые пункты есть до 15 октября. Некоторые пункты уже даже выполнены на сегодня. Главный вопрос — мы должны подготовить позицию на перспективу", — пояснил вице-премьер.

Семашко заметил, что перед Минском и Москвой стоит задача до конца года разработать протокол, который бы определял условия и алгоритм работы по поставке газа в Беларусь на 2020-2024 годы.

"А далее задача более сложная — в рамках Евразийского экономического союза мы должны прийти к единому рынку газа и нефти к 1 января 2025 года. Поэтому мы должны наработать такой документ, который бы лег в базу создания этого единого рынка", — сказал он.

Семашко подчеркнул, что у сторон присутствует взаимное понимание и сближение.

Как ранее сообщал Sputnik, предметом переговоров также станут общие подходы двух стран в создании в ЕАЭС единого рынка газа. По мнению экспертов, стороны будут обсуждать траекторию цен на российский газ для Беларуси после 2019 года, возможность ее формирования в российских рублях и отказ российского Газпрома от монопольного доступа к трубопроводам, что необходимо для создания газового рынка.