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Семашко рассказал о главных вопросах газовых переговоров с РФ
05.10.2017 17:16 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт — Sputnik. В переговорах о сотрудничестве в газовой сфере между Россией и Беларусью пока все идет не так, как хотелось бы Минску, но достижение компромисса возможно, заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.
Минск и Москва в последние дни сентября приступили к новому раунду переговоров об условиях поставки в Беларусь российского газа после 2019 года. Недавно состоялась встреча Семашко с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем, который курирует в вопросах белорусско-российского сотрудничества энергетическую тематику.
"Не все, может, так, как хотелось бы одной стороне, другой. Но мы находим всегда компромисс, и мы его найдем. Речь идет не о ценах. Рынок изменяется. Правильнее сказать, о формуле цены, о подходах. Вот что главное", — заявил Семашко, говоря о том, как прошла эта встреча. Его слова приводит
Он отметил, что во время встречи был подготовлен рабочий протокол. "И там наметили четко сроки. Некоторые пункты есть до 15 октября. Некоторые пункты уже даже выполнены на сегодня. Главный вопрос — мы должны подготовить позицию на перспективу", — пояснил вице-премьер.
Семашко заметил, что перед Минском и Москвой стоит задача до конца года разработать протокол, который бы определял условия и алгоритм работы по поставке газа в Беларусь на 2020-2024 годы.
"А далее задача более сложная — в рамках Евразийского экономического союза мы должны прийти к единому рынку газа и нефти к 1 января 2025 года. Поэтому мы должны наработать такой документ, который бы лег в базу создания этого единого рынка", — сказал он.
Семашко подчеркнул, что у сторон присутствует взаимное понимание и сближение.
Как ранее сообщал Sputnik, предметом переговоров также станут общие подходы двух стран в создании в ЕАЭС единого рынка газа. По мнению экспертов, стороны будут обсуждать траекторию цен на российский газ для Беларуси после 2019 года, возможность ее формирования в российских рублях и отказ российского Газпрома от монопольного доступа к трубопроводам, что необходимо для создания газового рынка.
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Речь идет о формуле цены и подходах к ней, пояснил вице-премьер. Пока не все идет так, как хотелось бы Минску, но вице-премьер уверен в достижении компромисса.
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