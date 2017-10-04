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Тарифы на электроэнергию снизятся после запуска БелАЭС
05.10.2017 17:42 — Новости Экономики | БДГ
Представитель Министерства энергетики Сергей Гребень заявил, что с запуском БелАЭС снизится стоимость электроэнергии, и размер снижения сейчас обсуждается.
По словам главы управления энергоэффективности, экологии и науки министерства энергетики, Минэнерго не будет сворачивать развитие возобновляемых источников энергии, но выступает за гармоничное развитие всех источников энергии.
Гребень рассказал также о том, что в настоящее время ведется работа во всех направлениях для достижения максимального использования электроэнергии.
«Речь идет о гармоничном развитии всех источников энергии, потому что у нас есть модернизированные газовые мощности, которые дали для страны большой эффект, в том числе снижение тарифов на электроэнергию», - отметил Гребень.
«К 2020 году с вводом АЭС объемы вырабатываемой электроэнергии будут большими. Можно сказать, практически нерегулируемой электроэнергии - установки на ВИЭ могут массово генерировать ее, если есть солнце и ветер, и ее надо каким-то образом поглощать. В этот период работают и другие станции, получается, что мы должны приостанавливать наши энергоэффективные станции. Поэтому речь идет о гармоничном развитии всех видов генерации, но не о сворачивании», - пояснил глава управления .
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Представитель Министерства энергетики Сергей Гребень заявил, что с запуском БелАЭС снизится стоимость электроэнергии, и размер снижения сейчас обсуждается.
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