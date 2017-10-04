Тарифы на электроэнергию снизятся после запуска БелАЭС

Представитель Министерства энергетики Сергей Гребень заявил, что с запуском БелАЭС снизится стоимость электроэнергии, и размер снижения сейчас обсуждается.

По словам главы управления энергоэффективности, экологии и науки министерства энергетики, Минэнерго не будет сворачивать развитие возобновляемых источников энергии, но выступает за гармоничное развитие всех источников энергии.

Гребень рассказал также о том, что в настоящее время ведется работа во всех направлениях для достижения максимального использования электроэнергии.

«Речь идет о гармоничном развитии всех источников энергии, потому что у нас есть модернизированные газовые мощности, которые дали для страны большой эффект, в том числе снижение тарифов на электроэнергию», - отметил Гребень.

«К 2020 году с вводом АЭС объемы вырабатываемой электроэнергии будут большими. Можно сказать, практически нерегулируемой электроэнергии - установки на ВИЭ могут массово генерировать ее, если есть солнце и ветер, и ее надо каким-то образом поглощать. В этот период работают и другие станции, получается, что мы должны приостанавливать наши энергоэффективные станции. Поэтому речь идет о гармоничном развитии всех видов генерации, но не о сворачивании», - пояснил глава управления .