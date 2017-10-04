Лукашенко назначил заместителем Кочановой кандидата экономических наук

Александр Лукашенко назначил Валерия Ермошко заместителем Управляющего делами президента. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписан 5 октября.

Валерий Ермошко в 2001 году окончил Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, в 2010 — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Кандидат экономических наук (по специальности экономика и управление народным хозяйством). С 2001 по 2008 годы — преподаватель экономического факультета УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины».

С 2008 по 2013 годы — работал на различных должностях в Гомельском облисполкоме, организациях Гомельской области и Аппарате Совета Министров Республики Беларусь.

С апреля 2013 г. — начальник главного управления экономики, а с июля 2013 г. — начальник главного управления экономики, финансов и торговли Управления делами президента.

С сентября 2015 г. занимал должность генерального директора ЗАСО «Промтрансинвест».