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Лукашенко назначил заместителем Кочановой кандидата экономических наук

05.10.2017 18:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко назначил Валерия Ермошко заместителем Управляющего делами президента. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписан 5 октября.


Фото: holiday.by

Валерий Ермошко в 2001 году окончил Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, в 2010 — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Кандидат экономических наук (по специальности экономика и управление народным хозяйством). С 2001 по 2008 годы — преподаватель экономического факультета УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины».

С 2008 по 2013 годы — работал на различных должностях в Гомельском облисполкоме, организациях Гомельской области и Аппарате Совета Министров Республики Беларусь.

С апреля 2013 г. — начальник главного управления экономики, а с июля 2013 г. — начальник главного управления экономики, финансов и торговли Управления делами президента.

С сентября 2015 г. занимал должность генерального директора ЗАСО «Промтрансинвест».

 
 
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С сентября 2015 г. занимал должность генерального директора ЗАСО "Промтрансинвест".

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