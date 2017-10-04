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Лукашенко назначил заместителем Кочановой кандидата экономических наук
05.10.2017 18:21 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко назначил Валерия Ермошко заместителем Управляющего делами президента. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписан 5 октября.
Валерий Ермошко в 2001 году окончил Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, в 2010 — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
Кандидат экономических наук (по специальности экономика и управление народным хозяйством). С 2001 по 2008 годы — преподаватель экономического факультета УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины».
С 2008 по 2013 годы — работал на различных должностях в Гомельском облисполкоме, организациях Гомельской области и Аппарате Совета Министров Республики Беларусь.
С апреля 2013 г. — начальник главного управления экономики, а с июля 2013 г. — начальник главного управления экономики, финансов и торговли Управления делами президента.
С сентября 2015 г. занимал должность генерального директора ЗАСО «Промтрансинвест».
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С сентября 2015 г. занимал должность генерального директора ЗАСО "Промтрансинвест".
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