«Нас на 20 минут с латыни отпустили», — говорят первокурсницы иняза, которые пришли на открытие бюста Симону Боливару в Минске. На это событие также прибыл президент Венесуэлы, белорусские чиновники и бизнесмены. Как это было — в нашем материале.





В 14.20 по громкой связи на станции метро «Площадь Победы» объявляют, что выход в сторону обелиска закрыт. Там будет возлагать венок президент Венесуэлы Николас Мадуро, который находится с официальным визитом в Минске. После этого высокий гость должен открыть памятник борцу за независимость латиноамериканских стран Симону Боливару в одноименном сквере, куда мы и направляемся.





В небольшом сквере собрались венесуэльские курсанты белорусских учебных заведений, студенты и активисты коммунистического движения. Симпатичные девушки обсуждают, какие бонусы может дать членство в БРСМ. «Он меня убеждал-убеждал, но у него кончились аргументы», — говорит одна из них, заставляя всех задуматься.

Студентам, которые стоят в первом ряду, раздают флажки Венесуэлы. С обратной стороны стоят первокурсницы факультета испанского языка иняза. Они рассказывают, что пришли сюда по своей воле, чтобы посмотреть на Николаса Мадуро.

«Нас спрашивали, кто хочет пойти, и все сказали «да», — говорят они. Точно не вместо пар?

«Нас только с 20 минут латыни отпустили», — признаются девушки.













А вот некоторым студентам медколледжа повезло больше — их опустили с одной последней пары. Говорят, что тоже пришли по своей воле, чтобы посмотреть на Мадуро. «Хотелось бы, конечно, на нашего президента посмотреть, но его здесь не будет», — рассуждают студенты.

Зато на открытие памятника прибыл новый министр культуры Юрий Бондарь и другие чиновники. Также среди гостей мероприятия мы заметили хозяина «Амкодора» Александра Шакутина и экс-владельца «Лакомки» Юрия Морозова.



Министр культуры Юрий Бондарь

Чуть позже подтянулась основная делегация во главе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и нашим вице-премьером Владимиром Семашко. Они открыли бюст Боливару, который Венесуэла подарила Беларуси в честь 20-летия дипотношений между двумя странами.













После этого Мадуро и Семашко произнесли торжественные речи. Венесуэльский президент ожидаемо говорил в том числе о дружбе между нашими странами и борьбе с мировым капитализмом.

«Вы знаете, что Венесуэле постоянно угрожают со стороны самой могущественной империи мира, но Венесуэла не боится. Мы уверены в нашем праве на мир и те крики, которые раздаются со стороны Вашингтона, никогда не подавят нашу свободолюбивую и вольную венесуэльскую душу», — эмоционально сказал Мадуро.





А вот вице-премьер Владимир Семашко говорил в том числе о более конкретных вещах. Например, он напомнил о временах экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса.

«Мы помним те времена, когда были сложности с обеспечением наших нефтеперерабатывающих заводов нефтяным сырьем, и неоценимую помощь нам оказали наши венесуэльские братья», — напомнил Семашко и рассказал о других совместных экономических проектах.

Закончил свое выступление вице-премьер воспоминанием о предыдущем президенте Венесуэлы.

«Для Чавеса Боливар — это был бог. Он на него молился, цитировал и много о нем рассказывал», — сказал Владимир Семашко.





Церемония завершилась и нынешний президент прошелся вдоль рядов студентов, помахал им руками и направился к своему кортежу. Венесуэльскому лидеру предоставили Mercedes S-klasse образца 2002−2005 годов с номерным знаком 0002 МІ-7. Через две минуты после отъезда высоких гостей студентов в парке уже как и не бывало. Возле памятника остались в основном курсанты и коммунисты разных возрастов.



