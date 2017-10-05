Канопацкая рассказала про первый год депутатства и почему уже не носит бело-красно-белый значок

Депутат Анна Канопацкая в часовом онлайн-эфире отчиталась за год работы в парламенте. Депутат рассказала, сколько зарабатывают ее помощники, почему она больше не носит на заседания значок с бело-красно-белым флажком и на какие темы в парламенте наложено негласное табу.



Слева направо: помощник депутата Денис Тихоненко, депутат Анна Канопацкая, помощник депутата Антонина Ковалева, лидер ОГП Анатолий Лебедько. Фото: скриншот из онлайн-эфира

Онлайн-эфир проходил в офисе Объединенной гражданской партии, членом которой Анна Канопацкая является. На вопросы пользователей соцсетей ей помогали отвечать ее помощники Денис Тихоненко и Антонина Ковалева, модератором выступал лидер ОГП Анатолий Лебедько.

Первый вопрос, который пришел от слушателей, касался легитимности парламентских выборов 2016 года. Пользователь Руслан Викторович спрашивал, а точнее утверждал, что после назначения Канопацкой депутатом в стране ничего не изменилось и то, что она приняла мандат означает, признание ею выборов законными.

— Соглашусь, что прошедшая избирательная кампания (выборы в парламент. — Прим. ред.) ни в коем случае не выборы , — ответила Канопацкая. — Но чтобы не быть голословными, надо говорить языком фактов и доказательств. А таковыми являются миссия и отчет наблюдателей ОБСЕ, который говорит о том, что прошедшая избирательная кампания 2016 года не соответствует стандартам, которые предъявляет Европа и ОБСЕ к выборам. Но точно так же я могу сказать, что если бы не участие ОГП в выборах и правоцентристской коалиции, то этого отчета могло и не быть. Это мы помогли доказать, что существует цензура, что нет свободного доступа к СМИ, что оппоненты от власти имеют больше преимуществ, чем демократические кандидаты. И все это вместе позволяет нам говорить о том, что мы не дали власти сыграть свой политический сценарий. Мы готовы предоставить изменения в избирательное законодательство, которые помогут вернуть белорусским гражданам право выбора.

Кто-то из пользователей соцсетей поинтересовался зарплатой депутата. Канопацкая напомнила, что она ранее уже первая из депутатов опубликовала свой расчетный листок . В октябре прошлого года за 12 рабочих дней народная избранница получила на руки после выплаты всех налогов 1058 рублей и 67 копеек. А вот помощники депутата, как оказалось, не всегда получают зарплату. Например, помощник Канопацкой Антонина Ковалева работает как волонтер.

— Я вообще ничего не зарабатываю. Анна наш партийный депутат, и мы должны ей помогать, — сказала Ковалева.

— Это стыд и боль нашей системы — зарплаты депутатов и тем более их помощников, — добавил Денис Тихоненко. — По закону предусмотрена одна ставка на пять помощников депутата. На сегодня это чуть более 600 рублей. Мне стыдно эту сумму называть.

Спросили у Канопацкой и про бело-красно-белый значок, который она надевала на первые заседания в парламент, а теперь стала появляться без него. Депутат не растерялась.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Я считаю, что моя оппозиционность проявляется не в том, ношу я бела-чырвона-белы сцяг, а в моих действиях, поступках и словах. И очень надеюсь, что за прошедший год работы я не дала никакого повода своим избирателям и всему обществу усомниться в моей оппозиционности, — сказал Канопацкая.

Депутат также призналась, что не ожидала, что работать в парламенте будет настолько тяжело.

— Я до сих пор еще удивляюсь, что мне приходится доказывать и своим коллегам-депутатам, и работникам секретариата, что депутат — не госслужащий, что мы не администрация президента. Что палата представителей может и должна брать на себя ответственность за то, что происходит в Беларуси. И что мы можем принимать те законы, которые сделают жизнь в нашей стране лучше, — сказала Канопацкая.

Депутат рассказала, что на обсуждение политических тем в парламенте есть негласное табу. Например, тема внесения изменений в Избирательный кодекс.

Помощник депутата Денис Тихоненко отметил, что люди, которые пишут законы, зачастую сами их не соблюдают.

На днях, например, он опубликовал у себя в Facebook фотографию из туалета парламента, в котором прямо под табличкой «Курить запрещено» стоит забитая окурками пепельница.



Фото: из Facebook Дениса Тихоненко

— Есть указ президента, запрещающий курение в госучреждениях. И это абсурд, что люди, которые пишут законы о запрете курения на балконах, сами курят в запрещенных местах. Подумайте о людях, чье здоровье вы убиваете. Пойдете зимой все на лыжню, — обратился к депутатам Тихоненко.