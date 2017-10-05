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Канопацкая рассказала про первый год депутатства и почему уже не носит бело-красно-белый значок
05.10.2017 22:33 — Новости Экономики | Tut.by
Депутат Анна Канопацкая в часовом онлайн-эфире отчиталась за год работы в парламенте. Депутат рассказала, сколько зарабатывают ее помощники, почему она больше не носит на заседания значок с бело-красно-белым флажком и на какие темы в парламенте наложено негласное табу.
Онлайн-эфир проходил в офисе Объединенной гражданской партии, членом которой Анна Канопацкая является. На вопросы пользователей соцсетей ей помогали отвечать ее помощники Денис Тихоненко и Антонина Ковалева, модератором выступал лидер ОГП Анатолий Лебедько.
Первый вопрос, который пришел от слушателей, касался легитимности парламентских выборов 2016 года. Пользователь Руслан Викторович спрашивал, а точнее утверждал, что после назначения Канопацкой депутатом в стране ничего не изменилось и то, что она приняла мандат означает, признание ею выборов законными.
— Соглашусь, что прошедшая избирательная кампания (выборы в парламент. — Прим. ред.) ни в коем случае
Кто-то из пользователей соцсетей поинтересовался зарплатой депутата. Канопацкая напомнила, что она ранее уже первая из депутатов опубликовала свой
— Я вообще ничего не зарабатываю. Анна наш партийный депутат, и мы должны ей помогать, — сказала Ковалева.
— Это стыд и боль нашей системы — зарплаты депутатов и тем более их помощников, — добавил Денис Тихоненко. — По закону предусмотрена одна ставка на пять помощников депутата. На сегодня это чуть более 600 рублей. Мне стыдно эту сумму называть.
Спросили у Канопацкой и про бело-красно-белый значок, который она надевала на первые заседания в парламент, а теперь стала появляться без него. Депутат не растерялась.
— Я считаю, что моя оппозиционность проявляется не в том, ношу я бела-чырвона-белы сцяг, а в моих действиях, поступках и словах. И очень надеюсь, что за прошедший год работы я не дала никакого повода своим избирателям и всему обществу усомниться в моей оппозиционности, — сказал Канопацкая.
Депутат также призналась, что не ожидала, что работать в парламенте будет настолько тяжело.
— Я до сих пор еще удивляюсь, что мне приходится доказывать и своим коллегам-депутатам, и работникам секретариата, что депутат — не госслужащий, что мы не администрация президента. Что палата представителей может и должна брать на себя ответственность за то, что происходит в Беларуси. И что мы можем принимать те законы, которые сделают жизнь в нашей стране лучше, — сказала Канопацкая.
Депутат рассказала, что на обсуждение политических тем в парламенте есть негласное табу. Например, тема внесения изменений в Избирательный кодекс.
Помощник депутата Денис Тихоненко отметил, что люди, которые пишут законы, зачастую сами их не соблюдают.
На днях, например, он опубликовал у себя в
— Есть указ президента, запрещающий курение в госучреждениях. И это абсурд, что люди, которые пишут законы о запрете курения на балконах, сами курят в запрещенных местах. Подумайте о людях, чье здоровье вы убиваете. Пойдете зимой все на лыжню, — обратился к депутатам Тихоненко.
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Депутат также рассказала, на какие темы в парламенте наложено негласное табу.
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