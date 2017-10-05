Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки

Несмотря на то, что квадратный метр в старом и новом жилье почти не отличается по цене, квартиры в новостройках и недавно построенных домах при покупке обходятся дороже, ведь их метраж, как правило, немного больше. Поэтому границы поиска мы обозначили суммой в $40 тыс.

Единственный вариант, который предлагают за эти деньги в пределах МКАД — « однушка » по адресу ул. Илимская, 16, к. 4 (микрорайон Ангарская). Общая площадь квартиры — 40 кв.м, 20 из которых — комната, 9 — кухня. Жилье расположено на 8-м этаже кирпичной 12-этажки 2000 года постройки. В квартире два балкона, которые застеклены и отделаны вагонкой. Цена объекта — $40 тыс., по $1000 за каждый «квадрат». Фотографий интерьера продавец не приложил.



