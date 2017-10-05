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Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
05.10.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Несмотря на то, что квадратный метр в старом и новом жилье почти не отличается по цене,
Единственный вариант, который предлагают за эти деньги в пределах МКАД — «
Дальше наши поиски выходят за пределы Минска, перемещаясь в ближний пригород. За $39,5 тыс. на продажу выставлена «
За $38,5 тыс. продается «
За $35 тыс. продается
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Сегодня за $35 тыс. можно купить вполне приличную «однушку» в домах 1960-1980 гг., расположенных неподалеку от центра столицы. Но душа придирчивого покупателя тянется к...
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