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Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки

05.10.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Несмотря на то, что квадратный метр в старом и новом жилье почти не отличается по цене, квартиры в новостройках и недавно построенных домах при покупке обходятся дороже, ведь их метраж, как правило, немного больше. Поэтому границы поиска мы обозначили суммой в $40 тыс.

Единственный вариант, который предлагают за эти деньги в пределах МКАД — «однушка» по адресу ул. Илимская, 16, к. 4 (микрорайон Ангарская). Общая площадь квартиры — 40 кв.м, 20 из которых — комната, 9 — кухня. Жилье расположено на 8-м этаже кирпичной 12-этажки 2000 года постройки. В квартире два балкона, которые застеклены и отделаны вагонкой. Цена объекта — $40 тыс., по $1000 за каждый «квадрат». Фотографий интерьера продавец не приложил.

Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки

Дальше наши поиски выходят за пределы Минска, перемещаясь в ближний пригород. За $39,5 тыс. на продажу выставлена «однушка» по ул. Тюленина (а/г Колодищи, 10 минут на машине от кольцевой до порога дома). Общая площадь — 34 кв.м, 15,6 — комната, 7,3 —кухня. Помещения квадратные, санузел раздельный, к кухне примыкает балкон. Квартира расположена на последнем этаже 9-этажки, внутри хороший ремонт.

Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки

За $38,5 тыс. продается «однушка» в недавно построенном микрорайоне Зеленый Бор (рядом с Боровлянами). Ее общая площадь — 37,6 кв.м, 17 из которых комната, 10 — кухня. Жилье расположено на первом этаже панельной 10-этажки. К комнате примыкает большая застекленная лоджия. В квартире сделан бюджетный, но свежий ремонт. Рядом — заказник «Прилепский», двор и придомовая инфраструктура радует глаз.

Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки

За $35 тыс. продается однушка в агрогородке Прилуки (7,2 км от МКАД). Квартира расположена на последнем этаже панельной 9-этажки 2015 года постройки. Общая площадь — 43,4 кв.м, 17 из которых — комната, 8 — кухня. В квартире сделан симпатичный косметический ремонт.

Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
Дешевые и новые. Ищем недорогую квартиру в домах 2000–2016 гг. постройки
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня за $35 тыс. можно купить вполне приличную «однушку» в домах 1960-1980 гг., расположенных неподалеку от центра столицы. Но душа придирчивого покупателя тянется к...

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