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Россия вновь заподозрила Беларусь в реэкспорте турецких помидоров
06.10.2017 00:40 — Новости Экономики | Tut.by
В Россельхознадзоре отмечают превышение объемов поставок томатов из Беларуси по сравнению с запланированным на 2,3 тыс. тонн. При этом, как указывают в ведомстве, настораживает тот факт, что сама Беларусь стала больше закупать помидоров у Турции. Как сообщает пресс-служба российского ведомства, этот вопрос обсуждался с директором Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь Александром Пискуном. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Как указывает Россельхознадзор, по планам Беларусь должна была поставить за год в Россию 42,8 тыс. тонн, но уже превысила этот показатель на 2,3 тыс. тонн. При этом, как отметили в Россельхознадзоре, определенные вопросы вызывает многократное увеличение количества импортируемых в Беларусь турецких томатов.
Так, по данным Белстата, за 7 месяцев 2017 года в нашу страну импортировано турецких помидоров в 3,5 раза больше, чем за 2015 год в целом, а по сравнению с 2012 годом почти в 12 раз больше.
Как пояснил Александр Пискун, турецкий томат дешевле белорусского и пользуется спросом на рынке в республике. Что касается увеличения поставок белорусских томатов в Россию, то, как отметил чиновник, тепличные хозяйства республики выращивают помидоры практически круглый год и имеют условия для хранения продукции.
Пискун выразил готовность в любое время принять специалистов Россельхознадзора с целью ознакомления с местами производства томатов.
Россельхознадзор просил директора Инспекции предоставить дополнительно информацию о средней урожайности томатов в стране, а также информацию о потребности населения Беларуси в указанной продукции.
Опасения в возможном реэкспорте турецких томатов на фоне роста объемов их закупок Беларусью росийская сторона
Импортеры и продавцы томатов в республике
Турецкие томаты запрещены к ввозу в Россию с 1 января 2016 года. До введения эмбарго Россия была крупнейшим импортером турецких помидоров, сумма годового импорта составляла около 250 млн долларов. Как заявили в правительстве России, ограничение на поставки может быть снято в начале 2018 года.
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В Россельхознадзоре отмечают превышение объемов поставок томатов из Беларуси по сравнению с запланированным на 2,3 тыс. тонн.
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