Россия вновь заподозрила Беларусь в реэкспорте турецких помидоров

В Россельхознадзоре отмечают превышение объемов поставок томатов из Беларуси по сравнению с запланированным на 2,3 тыс. тонн. При этом, как указывают в ведомстве, настораживает тот факт, что сама Беларусь стала больше закупать помидоров у Турции. Как сообщает пресс-служба российского ведомства, этот вопрос обсуждался с директором Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь Александром Пискуном. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Как указывает Россельхознадзор, по планам Беларусь должна была поставить за год в Россию 42,8 тыс. тонн, но уже превысила этот показатель на 2,3 тыс. тонн. При этом, как отметили в Россельхознадзоре, определенные вопросы вызывает многократное увеличение количества импортируемых в Беларусь турецких томатов.

Так, по данным Белстата, за 7 месяцев 2017 года в нашу страну импортировано турецких помидоров в 3,5 раза больше, чем за 2015 год в целом, а по сравнению с 2012 годом почти в 12 раз больше.

Как пояснил Александр Пискун, турецкий томат дешевле белорусского и пользуется спросом на рынке в республике. Что касается увеличения поставок белорусских томатов в Россию, то, как отметил чиновник, тепличные хозяйства республики выращивают помидоры практически круглый год и имеют условия для хранения продукции.

Пискун выразил готовность в любое время принять специалистов Россельхознадзора с целью ознакомления с местами производства томатов.

Россельхознадзор просил директора Инспекции предоставить дополнительно информацию о средней урожайности томатов в стране, а также информацию о потребности населения Беларуси в указанной продукции.

Опасения в возможном реэкспорте турецких томатов на фоне роста объемов их закупок Беларусью росийская сторона высказывала и ранее . «Турецкие производители рассчитывали, что российский рынок откроется на фоне налаживания отношений между странами. Когда этого не произошло, профицит томатов повлиял на снижение цены. Беларусь скупила помидоры, по всей видимости, по низкой цене, соответственно эти закупки отразятся на росте незаконных поставок помидоров в Россию», — заявлял глава российского Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев.

Импортеры и продавцы томатов в республике объясняют возросшую любовь рядовых белорусов к помидорам низкими ценами на импорт и тем, что население стало в принципе больше есть овощей и фруктов.

Турецкие томаты запрещены к ввозу в Россию с 1 января 2016 года. До введения эмбарго Россия была крупнейшим импортером турецких помидоров, сумма годового импорта составляла около 250 млн долларов. Как заявили в правительстве России, ограничение на поставки может быть снято в начале 2018 года.