Победитель «Удачи в придачу» рассказал, нужно ли платить налоги за выигранную квартиру и в каком состоянии выдается приз

С нами согласился встретиться Александр Байрамов, который выиграл в «Удаче в придачу» квартиру в микрорайоне Лебяжий. До этого Александр вместе с женой и маленьким ребенком с 2013 года жили в общежитии от работы, в блоке, в котором были две жилые комнаты, санузел и прихожая. Кухня — общая на этаже. Общая площадь блока — 30 кв.м. За блок в общежитии семья платила в среднем Br100 в месяц.

Как и большинство победителей любых игр, Александр говорит, что выиграл квартиру совершенно случайно. Молодая семья готовилась к крестинам. Отправились в магазин, большой «Евроопт», который находится на ул. Монтажников, чтобы купить нужные продукты. Александр рассказывает, что особо за игрой не следили, но «товары удачи» по возможности покупали. В этот раз домой нужен был чай. Один из видов обычного черного чая был «товаром удачи», который и решено было положить в продуктовую тележку.