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Победитель «Удачи в придачу» рассказал, нужно ли платить налоги за выигранную квартиру и в каком состоянии выдается приз

06.10.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Победитель «Удачи в придачу» рассказал, нужно ли платить налоги за выигранную квартиру и в каком состоянии выдается приз

С нами согласился встретиться Александр Байрамов, который выиграл в «Удаче в придачу» квартиру в микрорайоне Лебяжий. До этого Александр вместе с женой и маленьким ребенком с 2013 года жили в общежитии от работы, в блоке, в котором были две жилые комнаты, санузел и прихожая. Кухня — общая на этаже. Общая площадь блока — 30 кв.м. За блок в общежитии семья платила в среднем Br100 в месяц.

Как и большинство победителей любых игр, Александр говорит, что выиграл квартиру совершенно случайно. Молодая семья готовилась к крестинам. Отправились в магазин, большой «Евроопт», который находится на ул. Монтажников, чтобы купить нужные продукты. Александр рассказывает, что особо за игрой не следили, но «товары удачи» по возможности покупали. В этот раз домой нужен был чай. Один из видов обычного черного чая был «товаром удачи», который и решено было положить в продуктовую тележку.

Победитель «Удачи в придачу» рассказал, нужно ли платить налоги за выигранную квартиру и в каком состоянии выдается приз
Победитель «Удачи в придачу» рассказал, нужно ли платить налоги за выигранную квартиру и в каком состоянии выдается приз
Победитель «Удачи в придачу» рассказал, нужно ли платить налоги за выигранную квартиру и в каком состоянии выдается приз

— В одни из выходных дней мы с семьей находились за городом, в доме у родителей. Я был на улице. Зазвонил мой телефон, трубку сняла жена. Слышу, в доме кто-то кричит и плачет! Выбегают сестра, мама и говорят мне: «Саша, квартиру выиграли!». Я вначале даже не понял, о какой квартире идет речь. Потом вспомнил, что играю в «Удачу в придачу». Я посмотрел выпуск, где идет розыгрыш, и правда, выиграл! Потом начали звонить знакомые, кто тоже играет в «Удачу в придачу», рассказывали, что я выиграл квартиру.

Меня с семьей пригласили приехать и получить ключи, также рассказали, как оформить все документы на квартиру. Никакие налоги платить не нужно, с нас не потребовали ни копейки. За все платил «Евроопт», это чистый выигрыш. Нам действительно просто подарили квартиру, — рассказал Александр.

Победитель «Удачи в придачу» рассказал, нужно ли платить налоги за выигранную квартиру и в каком состоянии выдается приз
Победитель «Удачи в придачу» рассказал, нужно ли платить налоги за выигранную квартиру и в каком состоянии выдается приз
Победитель «Удачи в придачу» рассказал, нужно ли платить налоги за выигранную квартиру и в каком состоянии выдается приз
Победитель «Удачи в придачу» рассказал, нужно ли платить налоги за выигранную квартиру и в каком состоянии выдается приз
Победитель «Удачи в придачу» рассказал, нужно ли платить налоги за выигранную квартиру и в каком состоянии выдается приз

Приз Александра и его семьи — это однокомнатная квартира. Ее площадь 47 кв.м. Планировка была свободной, но владельцы решили установить перегородку, чтобы изолировать кухню. К слову, Александр, когда работал в строительстве, строил соседние высотки, так что этот район он знает хорошо. Квартира была подарена без ремонта, то есть в ней были голые стены. Ремонт, конечно, победителям придется делать самим. Александр рассказал, что у него были средства, которые семья копила на свое жилье. На них и делается сейчас ремонт.

— Мы делаем ремонт уже четыре месяца. Планируем, что в декабре уже заселимся. Многое я делаю сам, в чем-то помогают родственники. Например, плитку я не умею класть, этим занимается родственник. Обои, пол, потолок я делаю сам.

Фото: Павел Садовский 

 
 
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Каждый раз видя в СМИ новости об очередных победителях игры «Удача в придачу» от «Евроопта», которые выиграли квартиру, мы всегда задавались вопросом, в чем подвох?...

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