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Золотовалютные резервы Беларуси обновили четырехлетний максимум, превысив 7,2 млрд долларов

06.10.2017 09:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2017 года, по предварительным данным, увеличились до четырехлетнего максимума, составив 7,267 млрд долларов (в эквиваленте). За сентябрь ЗВР выросли на 273,1 млн долларов (на 3,9%) после роста в августе на 328,8 млн (на 4,9 процента), сообщила пресс-служба Нацбанка. 

За январь-сентябрь 2017 года прирост резервов составил 2,340 млрд долларов (47,5%).

Увеличению международных резервных активов в сентябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе за счет средств государственного финансового кредита правительства России и взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Положительное влияние на рост резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота и поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Правительством и Национальным банком в сентябре исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 450 млн долларов.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в международном определении увеличились на 0,751 млрд долларов, или на 18%, до 4,927 млрд долларов (в эквиваленте) на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении не менее чем на 0,5 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2017 года, по предварительным данным, увеличились до четырехлетнего максимума, составив 7,267 млрд долларов (в...

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