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Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,2 млрд

06.10.2017 10:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт – Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 октября 2017 года, по предварительным данным, составили 7 миллиардов 266,7 миллиона долларов, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до ,2 млрд
© Sputnik/ Павел Лисицын
ЗВР Беларуси в августе увеличились на $328 млн

Там отметили, что за сентябрь они показали прирост на 273,1 миллиона долларов или на 3,9% после роста в августе на 328,8 миллиона на 4,9%). За январь-сентябрь текущего года прирост резервов составил 2 миллиарда 339,5 миллиона или 47,5%.

"Увеличению международных резервных активов в сентябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе за счет средств государственного финансового кредита правительства РФ, а также взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Положительное влияние на рост резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота и поступление средств от продажи Нацбанком валютных облигаций", – отметили в банке.

Правительство и Нацбанк в сентябре выплатили по внешним и внутренним обязательствам около 450 миллионов долларов.

Как ранее сообщал Sputnik, в течение этого года Беларусь осуществила два выпуска суверенных евробондов на 1,4 миллиарда долларов суммарно, а также получила кредит правительства РФ на рефинансирование своих долговых обязательств прошлых лет в сумме 700 миллионов. Кроме того, в текущем году ЕФСР перечислил Беларуси два транша кредита на 600 миллионов долларов.

Все эти заимствования привели к росту внешнего госдолга страны, который составил на  1 сентября 2017 года 15,7 миллиарда долларов и вырос с начала года на два миллиарда долларов (с учетом курсовых разниц), или на 14,7%

В 2016 году ЗВР Беларуси по стандартам МВФ выросли на 751 миллион долларов  или на 18% и составили 4 миллиарда 927,2 миллиона на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на текущий год предусмотрен рост золотовалютных резервов по стандартам МВФ не менее чем на 500 миллионов долларов.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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С начала года они увеличились на 47,5% или на 2,34 миллиарда долларов. Главными источниками роста стали евробонды и российский кредит.

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