ЗВР Беларуси достигли $7,266 млрд

Размер золотовалютных резервов составил $7,266 млрд, данные составлены в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 октября. Всего за 2017 год ЗВР выросли на 47,5%.

Об этом сообщили 6 октября в Национальном банке Беларуси.

За три квартала 2017 года ЗВР выросли на $2 339,5 млн (47,5%). В сентябре рост составил $273,1 млн (3,9%).

За август золотовалютные активы выросли на 328,8 млн долларов или на 4,9%, в июле рост составил, напомним , 103,8 млн долларов. За январь–август прирост резервов составил 2 066,4 млн долларов (или 42%).

Отмечается, что в сентябре в бюджет страны поступила иностранная валюта и государственный финансовый кредит РФ, что послужило причиной увеличения ЗВР. Повлияло также взимание экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

На рост золотовалютных активов также положительное влияние оказало увеличение стоимости монетарного золота и поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте в сентябре были исполнены Нацбанком и белорусским правительством на 450 млн долларов.