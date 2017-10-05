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ЗВР Беларуси достигли $7,266 млрд
06.10.2017 11:29 — Новости Экономики | БДГ
Размер золотовалютных резервов составил $7,266 млрд, данные составлены в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 октября. Всего за 2017 год ЗВР выросли на 47,5%.
Об этом сообщили 6 октября в Национальном банке Беларуси.
За три квартала 2017 года ЗВР выросли на $2 339,5 млн (47,5%). В сентябре рост составил $273,1 млн (3,9%).
За август золотовалютные активы
Отмечается, что в сентябре в бюджет страны поступила иностранная валюта и государственный финансовый кредит РФ, что послужило причиной увеличения ЗВР. Повлияло также взимание экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.
На рост золотовалютных активов также положительное влияние оказало увеличение стоимости монетарного золота и поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.
Внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте в сентябре были исполнены Нацбанком и белорусским правительством на 450 млн долларов.
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Размер золотовалютных резервов составил $7,266 млрд, данные составлены в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 октября. Всего за 2017 год ЗВР...
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