|
Главный таможенник страны получил больше полномочий
06.10.2017 12:57 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко 5 октября подписал указ № 362 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», который направлен на оптимизацию работы таможенных органов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, исключена необходимость согласования в госсекретариате Совета безопасности назначения и освобождения председателем Государственного таможенного комитета на должности начальника управления ГТК и заместителя начальника таможни, курирующих вопросы правоохранительной деятельности.
Указом уточнены наименования подразделений в структуре ГТК (исключаются службы); таможенная терминология приведена в соответствие с Договором о ЕАЭС.
Введены также должности первого заместителя начальника таможни и начальника сектора; повышены персональные звания должностных лиц таможенных органов по отдельным категориям государственных должностей в целях приведения их в соответствие с классами госслужащих и государственных должностей в органах госуправления.
Председатель ГТК наделен правом регулировать вопросы организации снабжения должностных лиц таможенных органов предметами форменного обмундирования, а также устанавливать образец, порядок выдачи и ношения служебного жетона.
Напомним, с 1 октября
Данные перестановки произошли после громкого скандала на Ошмянской таможне. По версии следствия, с 2010-го по 2015 год 58 сотрудников пропускного пункта «Каменный Лог» получили в качестве взяток 876 тысяч долларов и 19 тысяч евро. Недавно всем фигурантам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 5 октября подписал указ № 362, который направлен на оптимизацию работы таможенных органов.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии