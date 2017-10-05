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Главный таможенник страны получил больше полномочий

06.10.2017 12:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко 5 октября подписал указ № 362 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», который направлен на оптимизацию работы таможенных органов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Инга Шкелер

В частности, исключена необходимость согласования в госсекретариате Совета безопасности назначения и освобождения председателем Государственного таможенного комитета на должности начальника управления ГТК и заместителя начальника таможни, курирующих вопросы правоохранительной деятельности.

Указом уточнены наименования подразделений в структуре ГТК (исключаются службы); таможенная терминология приведена в соответствие с Договором о ЕАЭС.

Введены также должности первого заместителя начальника таможни и начальника сектора; повышены персональные звания должностных лиц таможенных органов по отдельным категориям государственных должностей в целях приведения их в соответствие с классами госслужащих и государственных должностей в органах госуправления.

Председатель ГТК наделен правом регулировать вопросы организации снабжения должностных лиц таможенных органов предметами форменного обмундирования, а также устанавливать образец, порядок выдачи и ношения служебного жетона.

Напомним, с 1 октября прекратила существование Ошмянская таможня. Ее зона ответственности перешла под юрисдикцию Гродненской региональной таможни. Управленческий персонал переведен в пограничные пункты таможенного оформления, также произошло серьезное сокращение административного аппарата.

Данные перестановки произошли после громкого скандала на Ошмянской таможне. По версии следствия, с 2010-го по 2015 год 58 сотрудников пропускного пункта «Каменный Лог» получили в качестве взяток 876 тысяч долларов и 19 тысяч евро. Недавно всем фигурантам вынесены обвинительные приговоры.

 
 
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Александр Лукашенко 5 октября подписал указ № 362, который направлен на оптимизацию работы таможенных органов.

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