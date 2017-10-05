Город запретил независимым профсоюзам провести 7 октября шествие и предложил вместо него митинг

Мингорисполком запретил Белорусскому конгрессу демократических профсоюзов проводить шествие 7 октября по маршруту от кинотеатра «Октябрь» до площади Бангалор в честь Всемирного дня борьбы за достойный труд. Об этом TUT.BY сообщил лидер независимых профсоюзов Александр Ярошук.

В Мингорисполкоме отказ объяснили тем, что заявленный маршрут создаст препятствие для движения транспорта. Однако заявители отмечают, что ранее власти позволяли шествии именно по этому маршруту. Власти предложили вместо демонстрации провести массовое мероприятие на одной из трех площадок: парке Дружбы народов, парке 50-летия Октября или в Киевском сквере.

Предложение Мингорисполкома провести мероприятие в другом месте БКДП считает незаконным принуждением к изменению его формата с демонстрации на митинг.

— В тех условиях и той ситуации, в которой мы находимся, получается, что власти своим предложением провести митинг в парке или сквере, где будет стоять рамка и досмотр, намеренно ограничивают количество людей, которые хотят принять участие в акции. Многие люди не хотят проходить унизительный досмотр, выворачивание карманов и прочее. Нам специально отказывают в шествии и предлагают митинг, на который никто не пойдет, чтобы потом показывать, что никто на демократические митинги не ходит, — сказал TUT.BY Александр Ярошук и добавил, что на демонстрацию БКДП не пойдут.

По мнению БКДП, отказ Мингорисполкома является очередным грубым нарушением прав профсоюзов и трудящихся в Беларуси. Ярошук также напомнил, что подобная ситуация была в мае, когда профсоюзы подавали заявку на шествие, город запртели, но предложил БКДП провести митинг в парке Дружбы народа.