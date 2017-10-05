Лукашенко потребовал наладить железную дисциплину в Минской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 6 октября с рабочей поездкой Слуцкий район, поручил губернатору Минской области Анатолию Исаченко наладить в регионе железную дисциплину, передает корреспондент БЕЛТА.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Железная должна быть дисциплина. Увидел, что что-то не так, сказал один раз. Не сделали — спрашивай на всю катушку и не смотри, частное предприятие или нет», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание на безответственное отношение отдельных хозяйств к посевным площадям. Так, пролетая на вертолете, президент заметил, что большие участки с кукурузой оказались затоплены водой.

«Это говорит о том, что мы порой не думаем, где сеять и как будем убирать. Там, где должны быть травы, вы посеяли кукурузу, и по колено вода. Кругом низина, вода никуда не уйдет уже», — сказал он. Александр Лукашенко предупредил, что за погибшее из-за халатности руководителей зерно страховые возмещения выплачиваться не будут.

Отдельно глава государства остановился на мясомолочном производстве в Минской области, поручив полностью загрузить мощности предприятий, где есть такая необходимость.

«Слуцк — типичный район, где мы должны получать мясо. Это идеальные условия для производства зерна. Не надо забывать о производстве мяса. Без свинины, птицы, говядины — этих традиционных видов — мы не обойдемся», — подчеркнул президент.

При этом продукцию необходимо поставлять не только на внутренний рынок, но и на зарубежный. Например, о готовности покупать белорусское продовольствие на встрече с белорусским лидером заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Они заплатят, они готовы сегодня взять, — сказал Александр Лукашенко. — Основное надо поставлять на экспорт».

Глава государства также обратил внимание, что не надо ждать прихода инвесторов, которые будут готовы выращивать зерно на белорусских землях. Они будут стремиться скорее продать выращенное зерно, чтобы получить быструю и легкую прибыль.

«Но нам же не так надо. Нам необходимо произвести зерно, переработать и получить готовую мясомолочную продукцию», — обозначил приоритеты президент.

Александр Лукашенко привел в пример Россию, которая является лидером по продаже зерна. В то же время в стране пока не закрыли потребность в мясомолочных продуктах.

«У них все частное, а частник не хочет заниматься сложным производством. Сложное производство — это мясомолочное, мы это хорошо знаем. И будем эту политику проводить, не допустим того, чтобы человек пришел — вы ко мне не лезьте, я что хочу, то и продаю, на рынке есть спрос. Да, есть спрос, но мы оставим население без мяса и молока. Наш рынок, российский и другие сегодня требуют мясомолочную продукцию, и мы на этом зарабатываем деньги, поэтому должны в комплексе подходить к данному вопросу», — уверен глава государства.