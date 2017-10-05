ВТО поможет Беларуси завершить переговоры о принятии в организацию

МИНСК, 6 сен — Sputnik. Руководство Всемирной торговой организации готово поддержать Беларусь на заключительном этапе переговоров по вступлению республики в эту организацию, заявил заместитель генерального директора ВТО Алан Вулфф.

В четверг Вулфф встретился с постпредом Беларуси при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Юрием Амбразевичем, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД ждет скорого завершения переговоров по вступлению Беларуси в ВТО

"Амбразевич поздравил Алана Вулффа с назначением на должность и выразил надежду на конструктивное сотрудничество, в том числе в рамках процесса подготовки присоединения Беларуси к ВТО. Вулфф в свою очередь заявил, что руководство ВТО высоко оценивает усилия правительства Беларуси по вступлению в Организацию", — также отметили в пресс-службе МИД.

Там проинформировали, что участники встречи обсудили экономическую ситуацию в Беларуси и поговорили об итогах недавнего заседания Рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО, которое прошло в сентябре в Женеве.

"Достигнута договоренность о регулярном взаимодействии, в том числе в рамках подготовки к 11-й Министерской конференции ВТО, которая состоится 10-13 декабря в Буэнос-Айресе", — сообщили в МИД.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь начала процесс вступления в ВТО в 1993 году. В 2015-м он активизировался, а в 2016 году, после снятия с республики санкций ЕС, многие страны заявили о том, что ждут республику в этой организации, и выступили с инициативой возобновления переговоров. В сентябре в Женеве состоялся очередной раунд переговоров. Обсуждались вопросы господдержки АПК, вопросы доступа на рынок товаров и услуг девяти стран.

На этой неделе глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск рассчитывает на скорое завершение переговоров по вступлению в ВТО. "В течение короткого времени мы будем говорить о переговорном процессе как завершившемся", — заявил Макей на открытии первой конференции почетных консулов Беларуси.