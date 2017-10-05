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Россельхознадзор подозревает Беларусь в реэкспорте турецких томатов

06.10.2017 15:42 — Новости Экономики | БДГ  
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В Россельхознадзоре заявляют, что объемы поставок белорусских томатов превышены на 2,3 тысячи тонн по сравнению с запланированным и допускают факты реэкспорта турецкой продукции.

Ведомство высказывает неудовольствие и настороженность тем, что и закупки томатов Беларуси у Турции также увеличились, пишет TUT.BY.

По информации Россельхознадзора, показатель поставок белорусских томатов в Россию планировался в объеме 42,8 тыс. тонн, и увеличение этих объемов на 2,3 тысячи тонн вызывает определенные вопросы.

По информации Белстата, объем импортируемых из Турции помидоров с начала года превысил в 3,5 раза весь годовой объем поставок 2015 года.

Россельхознадзор не в первый раз высказывает опасения по поводу увеличения поставок белорусских томатов и подозревает Беларусь в реэкспорте турецкой продукции.

По мнению главы российского национального союза производителей плодов и овощей Сергея Королева, «Беларусь скупила помидоры, по всей видимости, по низкой цене, соответственно, эти закупки отразятся на росте незаконных поставок помидоров в Россию».

Вопрос о поставках томатов обсуждался с с директором Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь Александром Пискуном. Чиновник отметил, что турецкий томат дешевле белорусского и пользуется спросом на рынке в республике.

По словам Пискуна, белорусские тепличные хозяйства выращивают томаты практически круглый год и имеют условия для хранения продукции.

 
 
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В Россельхознадзоре заявляют, что объемы поставок белорусских томатов превышены на 2,3 тысячи тонн по сравнению с запланированным и допускают факты реэкспорта...

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