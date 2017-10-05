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Макей: Мнение о Беларуси в мире меняется в лучшую сторону, но не все проблемы еще сняты

06.10.2017 15:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отмечает трансформацию мнения о Беларуси даже со стороны критиков. Об этом он заявил в своем заключительном выступлении на первой конференции почетных консулов Беларуси, сообщила пресс-служба МИД.

«Мы очень конструктивно сработали по украинскому кризису. Однако роль Минска как переговорной площадки не ограничивается только украинской проблематикой. Только в 2017 году мы стали организаторами двух больших международных форумов. В качестве председателя Центрально-Европейской инициативы провели ряд мероприятий и проведем еще ряд мероприятий в этом году. Мы провели сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в этом году, провели успешно, на высоком организационном уровне, и за это получили искреннюю благодарность даже от тех участников, которых, мягко говоря, нельзя назвать друзьями Беларуси», — отметил министр.

В частности, он вспомнил встречу президента с делегацией американских конгрессменов. В составе этой делегации был конгрессмен Смит, который является автором принятия в Конгрессе США Закона о Беларуси, который вводит ряд ограничительных мер.

«Я читал много его интервью после этой встречи, после визита в Беларусь. Сейчас мнение данного конгрессмена, как и многих его коллег, серьезно поменялось. Поменялось в лучшую сторону. Мы не говорим, что оно стало идеальным, что все проблемы сняты. Но важно объективно посмотреть на вещи и признать эту объективность. Признать, что очень многое сделано и делается в Беларуси в лучшую сторону», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

«Наша с вами задача — постараться довести эти позитивные нюансы, позитивные моменты до руководящих кругов ваших стран. Я еще раз хотел бы обратить внимание на то, что мы не просим и не призываем вас представлять Беларусь в идеальном свете. Абсолютно нет. Мы хотели бы, чтобы на нас смотрели объективно, реально, указывая как и на недостатки, так и признавая наши заслуги, наши позитивные достижения», — добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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