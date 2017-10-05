Инвестиционная неделя впервые пройдет в Беларуси

В декабре 2017 года в Минске впервые пройдет белорусская инвестиционная неделя Invest Week. На несколько дней столица Беларуси Минск станет важной площадкой общения бизнеса и стартапов.

Участников инвестиционной недели ожидают мастер-классы от бизнесменов-практиков, тематические панельные дискуссии с участием бизнес-ангелов и представителей инвестиционных фондов, консультации экспертов, вебинары, презентации инвестиционных проектов и стартапов, контактно-кооперационная биржа, экскурсия в «Белорусскую кремниевую долину», after party и многое другое.

В рамках Invest Week состоятся сразу два крупных мероприятия для бизнесменов и инвесторов из различных секторов. 15 декабря состоится Invest Weekend, а 16 декабря – «СТАРТАП ГОДА 2017».

Организатором мероприятия выступит центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап-технологии» при поддержке Минского городского исполнительного комитета , Министерства экономики Республики Беларусь , Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Белорусского инновационного фонда и ОАО « Белагропромбанк ».

Кульминационным событием инвестиционной недели станет Битва Стартапов Восточной Европы. В конкурсном отборе примут участие более 100 стартапов из Беларуси, России, Украины и других стран Восточной Европы. 20 стартапов сразятся в финале за звание Стартапа Года Восточной Европы.

Компетентное жюри даст экспертную оценку заявленным проектам. Победители битвы получат денежные призы и подарки.

Инвестиционная неделя соберет более 500 участников из стран Европы, США, Азии. В общей сложности более 30 инвесторов, 20 спикеров и представителей 10 корпораций.

В ходе мероприятия пройдут панельные дискуссии, мастер-классы. В выставочной зоне компании будут представлять свои продукты, решения и услуги. Среди участников ожидаются представители Минского городского исполнительного комитета, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь. В мероприятии примут участие также ведущие эксперты.

Приглашаем к участию в Invest Week! Регистрация открыта!

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