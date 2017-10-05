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ОАО "Бобруйскстройкомплекс" ликвидируют. Его здание, закрывающее костел, выставят на торги

06.10.2017 18:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Экономический суд Могилевской области принял решение о ликвидации ОАО «Бобруйскстройкомплекс». Предприятие не может рассчитаться по долгам. Все его имущество будет распродано, в том числе административное здание, которое мешает воссозданию первозданного облика католического храма.


Административное здание «Бобруйскстройкомплекса» было построено в советские времена вплотную к католическому костелу Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на месте снесенной башни культового сооружения. Верующие готовы сами разобрать это здание, чтобы воссоздать первоначальный облик костела.

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В январе в отношении «Бобруйскстройкомплекса» было возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). В апреле экономический суд установил наличие у должника кредиторской задолженности свыше 37,9 млн рублей при общей стоимости имущества предприятия около 41,1 млн рублей. Было открыто конкурсное производство.

Как сообщил БелаПАН конкурсный управляющий Артем Жуковский, суд принял решение о ликвидации «Бобруйскстройкомплекса», поскольку предприятие не может рассчитаться по долгам. В настоящее время в этой строительной организации работает около 120 человек.

Что касается административного здания, то оно, как и другое имущество предприятия, будет продано с торгов. Его балансовая стоимость составляет 247 тысяч рублей, но окончательную стоимость определит работающая в настоящее время оценочная комиссия, отметил Жуковский.

В 1989 году местные власти решили передать здание костела верующим, но передали лишь его часть — без пятиэтажной пристройки, принадлежавшей тогда унитарному коммунальному предприятию «Бобруйский домостроительный комбинат». В 2012 году комбинат был преобразован в ОАО «Бобруйскстройкомплекс», которое вышло из городской коммунальной собственности, а пристройка, причем с частью общей с костелом стены, была приватизирована. Верующие считают, что приватизация была проведена незаконно, поскольку об этом не спрашивали их как владельцев части этого здания.

ОАО «Бобруйскстройкомплекс» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании решения Бобруйского городского исполнительного комитета от 28 февраля 2013 года. Доля государственной собственности в уставном фонде предприятия составляет 100%.

 
 
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Кредиторская задолженность "Бобруйскстройкомплекса" составляет более 37,9 млн рублей при общей стоимости имущества предприятия около 41,1 млн рублей.

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