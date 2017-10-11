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Совмин определил ежегодные показатели экспорта товаров в ЕС на 2018-2020 годы
11.10.2017 07:25 — Новости Экономики | БелТА
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси постановлением от 9 октября 2017 года №756 определил ежегодные показатели экспорта товаров в Европейский союз на 2018-2020 годы. Документ опубликован сегодня на
Самые большие цифры доведены до концерна "Белнефтехим": в 2018 году он должен поставить на экспорт в ЕС товаров на сумму не менее $2 млрд 786 млн, в 2019-м - $2 млрд 953 млн, в 2020 году - $3 млрд 101 млн.
Высокие показатели также установлены для предприятий Министерства промышленности: $659 млн, $774 млн и $859 млн соответственно.
Среди облисполкомов наибольший объем экспорта определен для Витебского: $375 млн, $397 млн и $417 млн.
Самое низкое задание доведено до Национальной академии наук Беларуси - не менее $1 млн ежегодно.
Постановлением определено, что выполнение показателей экспорта товаров в ЕС на 2018-2020 годы является одним из показателей эффективности работы руководителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, облисполкомов и Минского горисполкома, других организаций.
Министерству иностранных дел поручено осуществлять ежегодную корректировку показателей с учетом изменения состава ЕС, номенклатуры товаров, поставляемых в ЕС, и создания в Беларуси экспортно ориентированных производств.
Согласно документу, государственные органы и организации при содействии МИД должны обеспечить разработку на ежегодной основе перечня товаров, перспективных для экспорта в каждую из стран ЕС.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси постановлением от 9 октября 2017 года №756 определил ежегодные показатели экспорта товаров в Европейский союз...
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