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Себестоимость 1 кВт.ч электроэнергии в Беларуси за шесть лет снизилась почти в 1,5 раза

11.10.2017 10:19 — Новости Экономики | БелТА  
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Себестоимость 1 кВт.ч электроэнергии в Беларуси за шесть лет снизилась почти в 1,5 раза

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Себестоимость 1 кВт.ч электроэнергии в Беларуси за последние шесть лет снизилась почти в 1,5 раза, сообщил министр энергетики Владимир Потупчик сегодня на Белорусском энергетическом и экологическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря проделанной работе по снижению затрат и принятым мерам по уменьшению цены импортируемого природного газа, за шесть лет мы уменьшили себестоимость 1 кВт.ч энергии почти в 1,5 раза с 10,35 цента за 1 кВт.ч в 2011 году до 6,81 цента за 1 кВт.ч в 2017-м. И благодаря этому, мы пошли на снижение тарифов для потребителей реального сектора экономики", - отметил Владимир Потупчик.

При этом средний тариф для промышленных потребителей в 2017 году снизился на 3,44 цента за 1 кВт.ч к уровню 2011 года - с 14,23 до 10,79 цента за 1 кВт.ч (на 24%), среднеотпускной тариф на электрическую энергию - с 11,86 до 9,85 цента за 1 кВт.ч (на 17%).

За счет внедрения в последние годы энергоэффективного оборудования значительно снижен износ основных фондов (до 40%), а также удельный расход топлива на производство электроэнергии. В 2016 году он составил 230,4 г условного топлива на 1 кВт.ч (за пять лет на 34 г), а по итогам работы за семь месяцев 2017 года - 225 г условного топлива на 1 кВт.ч. Это один из наиболее значимых показателей эффективности работы оборудования, поскольку топливо в себестоимости электроэнергии занимает до 60%.

За 2016 год сэкономлено более 190 тыс. т условного топлива, всего с 2006 года за счет реализации двух госпрограмм в сфере энергетики суммарная экономия топлива в пересчете на природный газ в энергосистеме составила около 6,6 млрд куб.м.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Себестоимость 1 кВт.ч электроэнергии в Беларуси за последние шесть лет снизилась почти в 1,5 раза, сообщил министр энергетики Владимир...

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