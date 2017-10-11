12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма кредитных договоров Беларусбанка по адресному субсидированию жилья превысила Br6 млн, сообщили БЕЛТА в банке.

Там отметили, что Беларусбанк первым приступил к кредитованию граждан с адресным субсидированием жилья в соответствии с указом №240. Менее чем за месяц банк заключил 131 кредитный договор на сумму Br6,3 млн. Все - в Брестской области.

"В реализации данного проекта банк видит реальную альтернативу льготному кредитованию, - отметила заместитель председателя правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Светлана Кожекина. - Мы заранее готовились к этой ответственной работе, поскольку жилищное кредитование для банка традиционно является одним из приоритетных направлений. У нас хорошая профессиональная школа и высокий уровень компетенции сотрудников банка".

Всего в 2017 году Беларусбанк планирует выдать Br80 млн. "В то же время объем субсидируемого финансирования должен увеличиться в связи с ростом лимитов кредитования для коммерческих банков, поддержавших государственную инициативу, на Br74 млн. Соответствующие изменения закреплены постановлением Совета Министров от 29 сентября 2017 года №728. Данная мера свидетельствует о приоритете поддержки граждан в форме субсидируемых кредитов, предусмотренных указом №240", - говорится в сообщении Беларусбанка.-0-