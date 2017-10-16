Проверочная нагрузка на субъекты хозяйствования значительно снизится - КГК

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нововведения в контрольной (надзорной) деятельности направлены на снижение проверочной нагрузки на субъекты хозяйствования. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля, комментируя указ №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности", подписанный Президентом 16 октября.

Указ направлен на минимизацию вмешательства контролеров в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательской деятельности. Он предусматривает новые подходы к организации контрольной (надзорной) деятельности. Это исключение ряда госорганов и иных организаций из перечня контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки. Отдельные контрольные мероприятия переводятся в мероприятия технического (технологического, поверочного) характера - в случае устранения в установленный срок нарушений, выявленных при проведении таких мероприятий, меры ответственности к субъектам применяться не будут. Предусматривается проведение с 2019 года выборочных проверок, которые будут назначаться с учетом критериев оценки степени риска и на основании результатов анализа имеющейся в распоряжении контролирующего (надзорного) органа информации. Количество оснований для назначения внеплановых проверок сокращается (при этом в ходе внеплановой проверки могут изучаться только те вопросы, к которым относятся факты и обстоятельства, послужившие основанием для назначения внеплановой проверки). Приостановление деятельности субъекта хозяйствования, объекта строительства, оборудования возможно только по решению суда. Каждый человек имеет право обжаловать решения контролирующих (надзорных) органов, если принятые ими решения нарушают его права и законные интересы. Предусматривается использование чек-листов всеми госорганами, осуществляющими надзор в форме проверок.

Ведомственный контроль будет реформирован. В Комитете госконтроля создадут Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности.

В пресс-службе отметили, что указ №376 прошел общественное обсуждение. Заложенные в нормативном правовом акте подходы одобрены деловым сообществом.-0-