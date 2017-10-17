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Ошмянский "сыр из будущего" не пустили в Россию

17.10.2017 12:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Россельхознадзор вернул белорусскому производителю партию сыра, которая была задержана в пункте предварительного уведомления "Красная Горка" из-за неправильно оформленного ветеринарного сертификата.

Как отмечается в сообщении управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской области, запрет был вынесен в отношении сыра, выпущенного Ошмянским сыродельным заводом филиала ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат". Общий вес партии составлял более 18 тонн.

Ошмянский "сыр из будущего" не пустили в Россию
© Sputnik/ Евгения Новоженина
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"Партия сыра, задержанная 14 октября в пункте уведомления "Красная Горка", следовала в сопровождении ветеринарного сертификата, который был выдан белорусскими ветеринарными органами 15 октября", — пояснили в Россельхознадзоре.

Там проинформировали, что сыр был возвращен отправителю.

В региональном управлении Россельхознадзора также отметили, что за период 10-16 октября в пункте "Красная Горка" было задержано более 84 тонн следовавшей из Беларуси и РФ подкарантинной продукции.

Так, были задержаны несколько машин с белорусским картофелем, который ввозился без фитосанитарного сертификата, а также груз белорусских помидоров, сертификат на которые оказался недействительным.

Россельхознадзор также возвращал в Беларусь сушеные лекарственные растения и яблоки, на упаковке которых не было указано конкретное место происхождения, а внешний вид и тара говорили о том, что яблоки не белорусского производства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 242
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Груз следовал в Россию с сертификатом, где был проставлена дата, которая еще не наступила; продукцию вернули отправителю.

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