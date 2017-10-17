ВВП Беларуси за январь-сентябрь вырос на 1,7%

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-сентябре 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,7%, говорится в сообщении Национального статистического комитета.

По данным Белстата, в текущих ценах по итогам трех кварталов ВВП составил 76,5 миллиардов рублей.

За январь-сентябрь 2017 года промышленное производство в Беларуси выросло на 6,1% до 66,4 миллиардов рублей, в сфере АПК прирост производства составил 1,7%.

В январе — сентябре 2017 года организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 325,7 миллионов тонн грузов, что на 4,1% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Госстатистика фиксировала в январе и феврале этого года продолжающуюся рецессию в белорусской экономике, однако уже с первого квартала началось ее восстановление: в январе-марте ВВП показал прирост в 0,3%. Далее темпы роста ускорялись, и уже по итогам 8 месяцев был отмечен прирост ВВП на 1,6%.

Как сообщалось ранее, правительство Беларуси по итогам 2017 года рассчитывает на рост ВВП на 1,7%. По итогам полугодия ВВП вырос на 1%.

По оценке Международного валютного фонда, ВВП страны в текущем году сократится на 0,8%. Всемирный банк прогнозирует снижение реального валового внутреннего продукта Беларуси в 2017 году на 0,4%.



© Sputnik / Виктор Толочко Совмин планирует, что ВВП в 2018 году увеличится на 3,4%

Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем макрообзоре улучшил прогноз по приросту ВВП в Беларуси по итогам 2017 года. Он повысил прогноз экономического роста в целом регионе на 2017 год с 1,3% до 1,6%.

В 2016 году в экономике Беларуси была зафиксирована рецессия: ВВП показал снижение на 2,6%.

В конце августе на заседании правительства были одобрены проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси на следующий год, был установлен прогноз по росту ВВП на 2018 год — 3,4%.