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ВВП Беларуси за январь-сентябрь вырос на 1,7%
18.10.2017 11:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-сентябре 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,7%, говорится в сообщении Национального статистического комитета.
© Pixabay
По данным Белстата, в текущих ценах по итогам трех кварталов ВВП составил 76,5 миллиардов рублей.
За январь-сентябрь 2017 года промышленное производство в Беларуси выросло на 6,1% до 66,4 миллиардов рублей, в сфере АПК прирост производства составил 1,7%.
В январе — сентябре 2017 года организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 325,7 миллионов тонн грузов, что на 4,1% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.
Госстатистика фиксировала в январе и феврале этого года продолжающуюся рецессию в белорусской экономике, однако уже с первого квартала началось ее восстановление: в январе-марте ВВП показал прирост в 0,3%. Далее темпы роста ускорялись, и уже по итогам 8 месяцев был отмечен прирост ВВП на 1,6%.
Как сообщалось ранее, правительство Беларуси по итогам 2017 года
По оценке Международного валютного фонда, ВВП страны в текущем году сократится на 0,8%. Всемирный банк прогнозирует снижение реального валового внутреннего продукта Беларуси в 2017 году на 0,4%.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем макрообзоре
В 2016 году в экономике Беларуси была зафиксирована рецессия: ВВП показал снижение на 2,6%.
В конце августе на заседании правительства были одобрены проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси на следующий год, был установлен прогноз по росту ВВП на 2018 год — 3,4%.
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В республике по итогам трех кварталов зафиксирован рост промышленного производства и АПК, выросли грузоперевозки.
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