МИНСК, 18 окт — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги финансовой устойчивости Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" и Белорусской национальной перестраховочной организации (БНПО) на уровне "В-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз по рейтингу — "позитивный". Рейтинг и прогноз по нему находятся на одном уровне с долгосрочным суверенным рейтингом Беларуси.

В сообщении Fitch отмечается, что присвоенные рейтинги и прогноз по ним отражают тот факт, что Белгосстрах и БНПО находятся в 100% собственности государства.

Рейтинг "Белгосстраха" учитывает наличие гарантий по обязательному страхованию, лидирующую рыночную позицию компании в ряде сегментов в стране и другие факторы. Рейтинг БНПО учитывает эксклюзивное положение компании в белорусском секторе перестрахования, которое поддерживается на законодательном уровне, сильную капитализацию и относительно высокую прибыльность от страховой деятельности. Также отмечается, что белорусские власти предусмотрели сильную законодательно закрепленную поддержку для Белгосстраха с целью развития эффективной системы страхования работающего населения, компаний сельскохозяйственного сектора, а также объектов личного имущества.

"Белгосстрах сохраняет свои сильные позиции на белорусском рынке страхования и остается эксклюзивным страховщиком по некоторым видам обязательного страхования, которые гарантируются государством, включая страхование от несчастных случаев на производстве, страхование строений граждан, сельскохозяйственное страхование, и еще по ряду видов страхования", — подчеркивается в сообщении Fitch.

Эксперты агентства считают, что рейтинги Бпелгосстраха и БНПО могут быть изменены в случае пересмотра суверенных долгосрочных рейтингов Беларуси или если государство пересмотрит с ними свои отношения.

В июле 2017 года Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Беларуси, находящегося на уровне "B-", со "стабильного" на "позитивный". Улучшение прогноза в июле Fitch связало с тем, что темпы роста белорусской экономики в ближайшие два года будут более высокими. Так, Fitch ожидает роста ВВП Беларуси в 2017 году на 0,5%, в 2018 году — 1,3%, в 2019 году — 1,8%.

Затем в начале августа Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) шести белорусских банков со "стабильного" на "позитивный", подтвердив его на уровне "B-".

Fitch Ratings Inc входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств, наряду со Standard & Poor's и Moody's. Беларусь договорилась с Fitch о сотрудничестве в конце 2014 года в ходе белорусско-британского инвестиционного форума в Лондоне.