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Нацбанк не планирует разрешать расчеты в криптовалютах

18.10.2017 11:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Национальный банк Беларуси не рассматривает вопроса о разрешении на территории республики расчетов в криптовалютах за товары, произведенные работы и оказанные услуги, заявил председатель правления НБРБ Павел Каллаур.

Нацбанк не планирует разрешать расчеты в криптовалютах
© Pixabay
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Ранее в Беларуси была создана и начала работать информационная сеть по технологии блокчейн. Ее пользователями стали в первую очередь коммерческие банки страны. В Нацбанке отмечали, что технология блокчейн позволит повысить безопасность операции по формированию и использованию реестров информации, защитить сведения о проведении банковских операций.

"Что касается криптовалют, то вопрос разрешения расчетов в криптовалютах за товары, работы, услуги на территории Беларуси в принципе не рассматривается", — заявил Каллаур во время открывшегося в среду в Минске международного форума по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2017".

Он отметил, что другие вопросы правового регулирования использования криптовалют финансовыми институтами, предприятиями и населением находятся в стадии проработки государственными органами и экспертным сообществом.

Говоря о системе по технологии блокчейн, глава Нацбанка заметил, что от использования в банковском пространстве такой информационной цепи выигрывают как клиенты, так и сами банковские организации, поскольку их операционные расходы снижаются.

Каллаур отметил, что в ближайшей перспективе технология блокчейн будет внедрена на фондовом рынке. С ее применением будет формироваться реестр операций с ценными бумагами.

Нацбанк не планирует разрешать расчеты в криптовалютах
© Pexels
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На данный момент в белорусском законодательстве никак не оговорены механизмы использования криптовалют.

В то же время готовится к подписанию проект декрета президента о новых правилах регулирования в IT-сфере. Помимо положений, касающихся работы Парка высоких технологий, в проекте декрета есть положения, предусматривающие введение в гражданский оборот криптовалют. В частности, резидентам ПВТ предлагается предоставить право оказывать услуги криптобирж и использовать криптовалюты в обороте.

На сегодняшний день самой известной криптовалютой в мире является биткоин. Это виртуальные деньги, в основе которых лежит технология блокчейн — распределенная база данных, которая содержит информацию обо всех транзакциях, проведенных участниками системы.

Курс биткоина по данным на 18 октября составляет 5 тысяч 369 долларов за один биткоин.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Технология блокчейн уже используется в банковской системе страны, другие вопросы использования криптовалют предприятиями и населением прорабатывается в...

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