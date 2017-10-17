Расчеты в криптовалютах Нацбанк не рассматривает

Нацбанк не намеревается разрешать расчеты за товары, услуги, работы в криптовалютах.

Об этом заявил глава правления Нацбанка Павел Каллаур 18 октября на открытии международного форума по банковским информационным технологиям «БанкИТ'2017».

Он отметил, что криптовалюты не включены в список валют, законодательно регулируемых в нашем государстве. В то же время в законопроекте, призванном сделать Беларусь ИТ-страной, предусматривается введение в оборот криптовалют и токенов.

В документе предлагается открытие криптобирж, криптообменников, привлечение финансирование через ICO. В результате криптовалюты станут легальными, как и деятельность майнеров. Таким образом, в Беларуси появляется перспектива создания легальных майнинговых криптоцентров.

Справка БДГ

Криптовалюта – это виртуальная валюта, существующая только в интернете в виде цифрового секретного кода. Криптовалюта независима ни от какого регулятора и не подвержена дефолтам. Наиболее распространенной криптовалютой считается биткоин. Платежи биткоинами переводятся без посредников-платежных систем (Виза, Мастерард) напрямую продавцу.

Все операции в криптовалюте фиксируются в блокчейне – специальной базе данных, где можно увидеть каждый счет, но никак на него повлиять невозможно. Система блокчейна уже используется крупными компаниями в сфере логистики, бухгалтерии, промышленности.