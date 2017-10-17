|
Беларусь ограничит ввоз свинины из Украины, Польши и Латвии из-за АЧС
18.10.2017 12:52 — Новости Экономики | БДГ
Об этом сообщает Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.
В число территорий, где зафиксированы случаи африканской чумы свиней, входят Одесская, Луганская, Винницкая и Ровненская области Украины, Люблинское воеводство Польши, Аглонский край Латвии, передает
В связи с такой ситуацией Минсельхозпрод Беларуси принял решение предпринять дополнительные меры по предотвращению ввоза на территорию страны живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, и другой продукции.
Департамент сообщает и о необходимости усиления контроля по защите всех крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии