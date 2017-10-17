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Беларусь ограничит ввоз свинины из Украины, Польши и Латвии из-за АЧС

18.10.2017 12:52 — Новости Экономики | БДГ  
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Об этом сообщает Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

В число территорий, где зафиксированы случаи африканской чумы свиней, входят Одесская, Луганская, Винницкая и Ровненская области Украины, Люблинское воеводство Польши, Аглонский край Латвии, передает БЕЛТА.

В связи с такой ситуацией Минсельхозпрод Беларуси принял решение предпринять дополнительные меры по предотвращению ввоза на территорию страны живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, и другой продукции.

Департамент сообщает и о необходимости усиления контроля по защите всех крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств.

 
 
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Об этом сообщает Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

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