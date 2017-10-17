Нацбанк: можно наращивать ЗВР по $1,5 млрд в год и без внешних займов

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Национальный банк Беларуси видит возможность ежегодно наращивать золотовалютные резервы (ЗВР) на 1-1,5 миллиардов долларов без привлечения внешних заимствований.

По данным Нацбанка, на 1 октября 2017 года золотовалютные резервы Беларуси по стандартам МВФ составили более 7,2 миллиардов долларов. С начала года они увеличились на 47,5% (2,34 миллиарда долларов). Главными источниками роста стали евробонды и российский кредит.

На 2017 год Нацбанк поставил задачу нарастить ЗВР на 0,5 миллиарда долларов, к 2020 году ЗВР должны вырасти до 8-8,5 миллиардов долларов. Ранее заявлялось, что к концу 2020 году Беларусь может нарастить ЗВР до 10 миллиардов долларов.

"Не хочу утверждать, что в этой пятилетке мы сможем достичь 10 миллиардов долларов, но отмечу, что мы можем увеличивать резервы на здоровой основе в пределах 1-1,5 миллиардов долларов в год", — заявил председатель правления банка Павел Каллаур в среду журналистам в Минске.

Он подчеркнул, что задача состоит в том, чтобы наращивать ЗВР на "здоровой основе" — то есть, без привлечения новых внешних займов. В этом году, уточнил Каллаур, пополнение ЗВР происходило "в основном за счет чистой продажи иностранной валюты населением".

Глава Нацбанка заметил, что рост ЗВР без привлечения внешних займов может быть только тогда, когда экономика показывает устойчивый рост экспорта из месяца в месяц.

Каллаур также добавил, что увеличение ЗВР Беларуси до 10 миллиардов долларов помогло бы стране укрепить суверенные рейтинги. Это, в свою очередь, стало бы основой для получения внешних заимствований на более выгодных условиях. Это же касается и суверенных евробондов, к выпуску которых республика прибегала уже несколько раз, в том числе и в этом году.

Как ранее сообщал Sputnik, в течение этого года Беларусь осуществила два выпуска суверенных евробондов на 1,4 миллиарда долларов суммарно, а также получила кредит правительства РФ на рефинансирование своих долговых обязательств прошлых лет на сумму 700 миллионов. Кроме того, в текущем году Европейский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) перечислил Беларуси два транша кредита на 600 миллионов долларов.

Все эти заимствования привели к росту внешнего госдолга страны, который составил на 1 сентября 2017 года 15,7 миллиарда долларов и вырос с начала года на два миллиарда долларов (с учетом курсовых разниц), или на 14,7%.

В 2016 году ЗВР Беларуси по стандартам международного валютного фонда (МВФ) выросли на 751 миллион долларов или на 18% и составили 4 миллиарда 927,2 миллиона (по состоянию на 1 января 2017 года).