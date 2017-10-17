Подходы МВФ к коммунальным тарифам обсудят на совещании у президента

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Вопросы вывода тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги на уровень их себестоимости будут обсуждаться в пятницу на совещании у президента Беларуси, сообщил председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур.

Беларусь приостановила с МВФ переговоры о начале новой программы, которая могла бы быть поддержана кредитом фонда в размере трех миллиардов долларов. Переговорщикам удалось согласовать практически все вопросы, за исключением траектории вывода тарифов на ЖКУ и пассажирские перевозки на полную себестоимость.

"Да, мы разошлись по определению скорости этих изменений, в частности, по тарифам (на услуги ЖКХ — Sputnik). В пятницу будет большое совещание по жилищно-коммунальной сфере (с участием президента Беларуси — Sputnik), где этот вопрос будет обсуждаться", — заявил Каллаур в среду журналистам в Минске.

Он отметил, что в ходе предстоящего визита в Минск миссии МВФ вопросы выделения Беларуси кредита обсуждаться не будут. Каллаур подчеркнул, что миссия носит плановый характер.

"Что касается конкретной программы, которая могла бы поддержать финансово те изменения, которые происходят в стране, то в ходе работы этой миссии МВФ, данный вопрос не планируется к рассмотрению", — сказал глава Нацбанка.

В ожидании миссии МВФ

Как ранее сообщал Sputnik, миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в Минске с 26 октября по 10 ноября. Эксперты фонда прибудут в Беларусь для проведения ежегодных консультаций по IV статье.



© Sputnik / Виктор Толочко Миссия МВФ в конце октября приедет в Беларусь

В последний раз миссия МВФ работала в Беларуси в июне, тогда эксперты фонда во главе с главой миссии по Беларуси Питером Долманом обсудили с властями ситуацию в национальной экономике и вопросы подготовки к ежегодным консультациям по IV статье, которые запланированы на осень этого года.

Когда могут начаться переговоры

Ранее в Минфине Беларуси Sputnik сообщили, что переговоры с МВФ могут быть возобновлены лишь тогда, когда белорусские власти сделают запрос о продолжении программы и проведут ряд специальных действий, которые предусмотрены проектом социально-экономического развития.

МВФ для начала новой страновой программы с Беларусью настаивает на структурных реформах в республике. В частности, по мнению фонда, белорусские власти должны полностью отказаться от перекрестного субсидирования в системе ЖКХ и повышении до полной окупаемости тарифов на общественный транспорт. Последние два требования вызывают пока сопротивление у белорусских властей, хотя в последнее время чиновники заявляют, что речь идет только о расхождении во взглядах на сроки проведения таких преобразований.

Кроме того, МВФ призывает белорусские власти к реформам в управлении госсобственностью, в том числе принадлежащими государству промышленными предприятиями.

Еще одно требование фонда — сократить бюджетные риски, заняться улучшением делового климата и как можно скорее вступить в ВТО.

Фонд также рекомендует белорусским властям и дальше работать над укреплением бюджетной основы и проводить осторожную денежно-кредитную политику для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности.