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Утверждены ставки единого налога для деятельности физлиц без регистрации ИП

18.10.2017 17:58 — Новости Экономики | БДГ  
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Ставки единого налога для физлиц, имеющих право заниматься бизнесом без регистрации ИП, утверждены в Беларуси 18 октября.

По словам главы инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрея Соболевского, документ был разработан с учетом сложившейся практики по установлению единообразных ставок единого налога для физлиц и ИП, осуществляющих один и тот же вид деятельности, с учетом особенностей отдельных видов деятельности.

Внесение дополнений в решение Минского городского Совета депутатов от 21 декабря 2016 года №261 «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» обусловлено принятием указа №337 «О регулировании деятельности физических лиц».

Напомним, новые виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской, определены в указе №337, подписанном Александром Лукашенко 19 сентября. Такие предприниматели могут работать при условии уплаты единого налога.

Размеры базовых ставок единого налога для физлиц дифференцируются в зависимости от регионов, в которых они проживают.

  1. Первая группа: Минск, Минский район, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев
  2. Вторая группа: Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск
  3. В третью группу входят все остальные населенные пункты.

Виды деятельности и налог на них

  • Реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции в Минске – 20 59 бел. руб.
  • Предоставление физлицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания: 116 59 бел. руб. за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу, сданные внаем (в квартирах с количеством комнат не более двух, 145 59 бел. руб. - в квартирах с количеством комнат более двух).
  • Выполнение работ и оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений, помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий: 97 59 бел. руб.
  • Ремонт часов, обуви, сборкой мебели: 31 бе59 бел. руб.
  • Настройка музыкальных инструментов: 25 59 бел. руб.
  • Ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика: 56 59 бел. руб.
  • Распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов: 6 59 бел. руб.
  • Производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика: 59 бел. руб.
  • Штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, при оклеивании стен обоями, кладке (ремонте) печей и каминов: 109 59 бел. руб.
  • Разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техобслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на: 97 59 бел. руб.
  • Парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру: 93 59 бел. руб.

Всего в налоговых инспекциях Минска на учете состоит 3,3 тыс. физических лиц - плательщиков единого налога, из них единый налог по заявительному принципу уплачивают свыше 2,5 тыс. человек.

Напомним также, чтоНапомним, 19 сентября Александр Лукашенко, заслушивая доклад министра экономики Беларуси Владимира Зиновскоговысказался в пользу снятия административных барьеров в индивидуальном предпринимательстве.

Президент Беларуси также поддержал предоставление субъектам агроэкотуризма права оказывать дополнительные услуги, в том числе проводить свадьбы, банкеты, юбилеи.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Ставки единого налога для физлиц, имеющих право заниматься бизнесом без регистрации ИП, утверждены в Беларуси 18 октября.

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