Минздрав рекомендовал снизить цены еще на несколько препаратов

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси приняло решение расширить перечень лекарств, цены на которые регулируются государством, еще на 11 позиций, сообщили Sputnik на предприятии "Белфармация".

С июля 2016 года Минздрав ввел конкретные размеры рекомендуемых предельных розничных цен на медпрепараты, которые реализуют все юрлица и ИП, осуществляющие розничную торговлю через аптечную сеть. По состоянию на середину октября в перечень входили 1348 торговых наименований лекарств, цены на которые сдерживаются государством.

"По итогам совещания по вопросам регулирования и снижения цен в Минздраве было принято решение расширить данный перечень на 11 позиций", — сообщили в Белфармации.

В частности, теперь будут сдерживаться цены на медпрепараты производства совместной компании "Ферейн". Речь идет о растворах для инъекций "Амикацин", " Баралгин", "Дротаверин", "Метилэргометрин".

Также государство будет регулировать цены на такие лекарства производства Борисовского завода медпрепаратов, как растворы для инъекций "Анальгин", "Кеторолак", таблетки "Аспикард", "Каптоприл". В ноябре вводится госрегулирование цен на препараты "Доксициклин", "Омепразол" и таблетки "Амброксол", выпускаемые этим предприятием.

В Белфармации также проинформировали, что французская компания "Санофи-Авентис Групп", поставляющая медпрепараты и в Беларусь, объявила о снижении контрактных цен на некоторые медпрепараты.

"Главе белорусского представительства компании Минздрав рекомендовал снизить цены на поставляемую в Беларусь лекарственную продукцию до уровня контрактных цен для России", — сообщили в Белфармации.

Как ранее сообщал Sputnik, в середине сентября министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко заявил о снижении цен на лекарства. По его словам, снижение будет идти постепенно, но будет существенным. Первых результатов такой политики Минздрава следует ждать не позднее конца октября.

При этом Малашко напомнил, что около 36% лекарственных препаратов, производимых в Беларуси, стоят менее одного доллара, 25% имеют цену не выше двух долларов.