|
Как усовершенствуют систему ЖКХ в Беларуси
19.10.2017 12:15 — Новости Экономики | БДГ
О готовности проекта концепции модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года сообщил 19 октября на открытии республиканского семинара по совершенствованию системы ЖКХ вице-премьер Анатолий Калинин.
Он отметил, что подготовлен ряд законопроектов, определяющих изменения и дополнений в Жилищный кодекс, среди которых проекты 5 указов по госпрограмме «Чистая вода».
Подготовлены также проекты, предусматривающие совершенствование услуг жилищно-коммунальных служб. Это: ускоренная замена лифтов и тепловая реабилитация жилых домов.
Непрофильные активы планируется передать специализированным организациям, расширить категории граждан по предоставлению безналичных жилищных субсидий по заявительному принципу. а также трех постановлений Совета Министров.
По словам Калинина, модернизация отрасли должна проходить взвешенно. «Главная задача - обеспечить надлежащее качество, прозрачность и обоснованность формирования стоимости услуг», - подчеркнул вице-премьер.
Согласно анализу информационно-аналитического центра, проведенному в мае 2017 года, свыше 60% граждан довольны работой организаций ЖКХ, количество негативных оценок составляет 18% к уровню 2014 года.
Напомним, согласно
В нынешнем году тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги повысятся еще два раза, а к 2018 году придется платить
В январе нынешнего года правительство приняло
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О готовности проекта концепции модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года сообщил 19 октября на открытии республиканского семинара по...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии