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Как усовершенствуют систему ЖКХ в Беларуси

19.10.2017 12:15 — Новости Экономики | БДГ  
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О готовности проекта концепции модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года сообщил 19 октября на открытии республиканского семинара по совершенствованию системы ЖКХ вице-премьер Анатолий Калинин.

Он отметил, что подготовлен ряд законопроектов, определяющих изменения и дополнений в Жилищный кодекс, среди которых проекты 5 указов по госпрограмме «Чистая вода».

Подготовлены также проекты, предусматривающие совершенствование услуг жилищно-коммунальных служб. Это: ускоренная замена лифтов и тепловая реабилитация жилых домов.

Непрофильные активы планируется передать специализированным организациям, расширить категории граждан по предоставлению безналичных жилищных субсидий по заявительному принципу. а также трех постановлений Совета Министров.

По словам Калинина, модернизация отрасли должна проходить взвешенно. «Главная задача - обеспечить надлежащее качество, прозрачность и обоснованность формирования стоимости услуг», - подчеркнул вице-премьер. 

Согласно анализу информационно-аналитического центра, проведенному в мае 2017 года, свыше 60% граждан довольны работой организаций ЖКХ, количество негативных оценок составляет 18% к уровню 2014 года.

Напомним, согласно постановлению Совета министров от 24 августа 2017 года, с 1 сентября тарифы, субсидируемые государством, на электроэнергию, отопление, горячее водоснабжение и газ, проиндексированы. В результате в среднем они становятся выше на 8%.

В нынешнем году тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги повысятся еще два раза, а к 2018 году придется платить 100% стоимости ЖКУ.  

В январе нынешнего года правительство приняло решение о постепенном повышении тарифов на ЖКУ к концу года до 75%, к концу будущего года граждане Беларуси будут возмещать затраты на оказание коммунальных услуг на 100%. Согласно  опубликованному постановлению правительства №18 от 24 января 2017 года, был утвержден комплекс мер по реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы. 

 
 
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О готовности проекта концепции модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года сообщил 19 октября на открытии республиканского семинара по...

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