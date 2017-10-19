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Власти Калифорнии оценили убытки от лесных пожаров в 1 млрд долларов
20.10.2017 10:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт — Sputnik. Ущерб от лесных пожаров в штате Калифорния предварительно оценили минимум в 1 миллиард долларов, об этом сообщило информационное
"Предварительная оценка убытков исходила из требований, предъявленных восьми крупнейшим страховыми компаниями в пострадавших районах, и не включала незастрахованное имущество. Эта цифра, несомненно, возрастет", — рассказал комиссар по государственному страхованию Дейв Джонс.
Большая часть зданий сгорела 8 и 9 октября, когда в винодельческой долине к северу от Сан-Франциско и в других близлежащих районах разразились лесные пожары.
© REUTERS/ Stephen Lam
"Специалисты составили оценку ущерба, принесенного жилым домам, а также коммерческим структурам и сельскохозяйственным постройкам, таким как амбары и сараи", — отметил представитель Калифорнийского департамента по лесному хозяйству и пожарной безопасности Дэниел Берлант.
По последним данным, в результате лесных пожаров в штате Калифорния
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Лесные пожары в Калифорнии, признанные самыми крупными за последние 80 лет, принесли серьезный денежный урон региону.
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