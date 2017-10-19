Власти Калифорнии оценили убытки от лесных пожаров в 1 млрд долларов

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Ущерб от лесных пожаров в штате Калифорния предварительно оценили минимум в 1 миллиард долларов, об этом сообщило информационное агентство Associated Press со ссылкой на официальные источники.

"Предварительная оценка убытков исходила из требований, предъявленных восьми крупнейшим страховыми компаниями в пострадавших районах, и не включала незастрахованное имущество. Эта цифра, несомненно, возрастет", — рассказал комиссар по государственному страхованию Дейв Джонс.

Большая часть зданий сгорела 8 и 9 октября, когда в винодельческой долине к северу от Сан-Франциско и в других близлежащих районах разразились лесные пожары.



© REUTERS/ Stephen Lam Надежда на переломный момент: лесные пожары в Калифорнии утихают

"Специалисты составили оценку ущерба, принесенного жилым домам, а также коммерческим структурам и сельскохозяйственным постройкам, таким как амбары и сараи", — отметил представитель Калифорнийского департамента по лесному хозяйству и пожарной безопасности Дэниел Берлант.

По последним данным, в результате лесных пожаров в штате Калифорния погибли 42 человека, 22 из них — в округе Сонома. Местные власти сообщили, что пламя опустошило около 90 тысяч гектаров земли, были уничтожены около 7 тысяч зданий, включая жилые дома и магазины.

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