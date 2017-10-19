Проезд в транспорте подорожал и в Гомельской области

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Гомельский принял также принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Ранее Sputnik сообщил о подорожании проезда в Минскои и Витебской областях.



© Sputnik / Виктор Толочко В областях дорожает проезд в общественном транспорте

Соответствующие решения областных администраций опубликованы в пятницу на Национальном портале правовой информации и вступят в силу после официального опубликования в печатных СМИ. Стоимость проезда на обычных и скоростных маршрутах вырастет на 5 копеек и составит 50 копеек, при покупке у водителя билет будет стоить 55 копеек. Стоимость проезда в автобусах экспрессных маршрутов также увеличится на 5 копеек и составит 60 копеек.

Также, согласно документам, увеличится и стоимость проездных билетов многоразового пользования. В частности, в городах с населением до 50 тысяч человек стоимость месячного проездного билета увеличится до 19 рублей 12 копеек.

Решение Миноблисполкома о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте не касается Минска: здесь соответствующее решение принимает Мингорисполком.

В последний раз в Беларуси проезд в общественном транспорте дорожал в декабре 2016 года — также на 5 копеек. Между тем, замминистра транспорта и коммуникаций Андрей Ляхнович во время прямой линии в середине сентября пообещал, что до конца года стоимость проезда в стране поднимать не будут.

Тарифы на проезд в общественном транспорте являются одним из спорных пунктов повестки переговоров Беларуси с МВФ. Фонд для начала новой кредитной программы, в числе других условий, настаивает на их повышении до уровня себестоимости, однако белорусские власти не готовы идти в этом вопросе такими быстрыми темпами.

В то же время, макропрогноз для белорусской экономики на период 2016-2020 годов предусматривает, что к концу 2020 года население будет платить за услуги ЖКХ по полной себестоимости, а окупаемость проезда в общественном транспорте тарифами существенно возрастет. В 2018 году уровень возмещения тарифами затрат на общественный транспорт должен составить не менее 70%, власти рассчитывают удерживать этот показатель до конца 2020 года.