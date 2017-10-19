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Дворкович: к единой валюте ЕАЭС пока не готов

20.10.2017 12:12 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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СОЧИ, 20 окт — Sputnik. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) пока не готов к введенгию единой валюты, заявил на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Дворкович: к единой валюте ЕАЭС пока не готов
© Sputnik/ Григорий Сысоев
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Вопрос возможного введения единой валюты в странах ЕАЭС поднимался несколько раз на различных уровнях. По словам Дворковича, мысли по поводу "своих денег" бывали у чиновников разные.

"Все понимают, что в силу размеров экономика РФ является доминирующей на финансовом рынке. Поэтому единой валютой может быть только российский рубль. И все руководители стран, особенно крупных — Беларуси и Казахстана — понимают, что своя валюта — это часть суверенитета", — высказался Дворкович.

По словам вице-премьера, государства — члены ЕАЭС еще не дошли до того уровня интеграции, чтобы отдавать часть суверенитета.

"Решение может быть только консенсусным, но никак не техническим", — добавил заместитель премьер-министра РФ.

Кроме этого, Дворкович не исключил возможности введения не единой валюты, но общей расчетной единицы. Однако этот вопрос, как и другие, пока лишь на стадии рассмотрения.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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По словам вице-премьера РФ, единой валютой Евразийского экономического союза мог бы стать только российский рубль.

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