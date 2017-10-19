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Владелец бонстиков первым в Беларуси выпустил дебютные евробонды

20.10.2017 12:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. Белорусская компания "Евроторг" — оператор крупнейшего в Беларуси продовольственного ритейлера "Евроопт" — разместила дебютные корпоративные еврооблигации на сумму 350 миллионов долларов, сообщили Sputnik в компании.

Владелец бонстиков первым в Беларуси выпустил дебютные евробонды
© Pixabay
Минфин Беларуси подтвердил размещение евробондов на $1,4 млрд

Ценные бумаги размещены сроком на пять лет под ставку 8,75% годовых. Организаторами выпуска ценных бумаг выступили компании J.P. Morgan и Sberbank and Renaissance Capital. Американская компания Latham & Watkins стала юридическим консультантом выпуска.

В компании отметили, что данное размещение стало первым корпоративным выпуском евробондов, и добавили, что интерес к ценным бумагам уже проявили инвесторы из США, Европы, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока.

Накануне размещения еврооблигаций "Евроторг" получил кредитные рейтинги международных агентств S&P и Fitch. Рейтинги были присвоены на уровне суверенного рейтинга "B-".

"Евроторг" — крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси, на долю которого приходится 19% рынка (по данным Fitch Ratings, основанным на выручке розничной сети за первую половину 2017 года).

Между тем, ранее министерство антимонопольного регулирования и торговли не раз обращало внимание "Евроопта" на его доминирующее положение в сегменте продовольственного ритейла. По данным МАРТ, в ряде регионов страны доля "Евроопта" в розничной торговле превышает разрешенные государством 20%. Кроме того, в 2016 году компания имела крупные долги перед поставщиками, в том числе алкогольной продукции.

Со своей стороны покупатели отмечали недостатки в качестве продукции ритейлера.

В то же время "Евроопту" удалось привлечь внимание покупателей благодаря бонстикам — первый выпуск миниатюрных коллекционных фигурок компания осуществила в прошлом году. Их начали дарить к покупкам, что вызвало бум коллекционирования у населения Беларуси. Позднее появилась возможность купить эти игрушки, обменять бонстиков или даже собрать коллекцию. Сейчас бонстики переживают третий выпуск.

 
Теги: Минск
 
 
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"Евроторг" разместил еврооблигации на 350 миллионов долларов, в организаторах выпуска – иностранные компании.

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