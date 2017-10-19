Лукашенко: тарифы на ЖКУ вырастут на $5 в 2018 году, но лишь один раз

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2018 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут повышены на пять долларов в эквиваленте и только один раз.

В пятницу на пленарном заседании республиканского семинара по проблемам ЖКХ президент поставил задачу перед чиновниками и работниками жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году работать в условиях тарифов, которые были бы приемлемыми для населения.

"Ставлю задачу для всех: с 2018 года проводим разовое повышение тарифов только на пять долларов, и в дальнейшем — никакого роста без моего ведома. Тарифы должны быть подъемными для народа", — заявил президент.

Лукашенко поставил задачу перед Комитетом госконтроля детально проверить, как формируются тарифы, чтобы к 1 января 2018 года утвердить новую стоимость жилищно-коммунальных услуг.

Он напомнил, что тарифы повышаются всегда в начале года на пять долларов, а затем производится их индексация с учетом роста доходов населения. Такое повышение было произведено в январе 2017 года.

"Вместе с тем правительство, ведущее министерство, Министерство торговли в сентябре повысили тарифы на 8% и начинаете дальше пугать людей тем, что в декабре еще увеличите на 10%. И это притом, что с ноября все объективно будут платить больше в связи с включением отопления. Это антинародный подход к делу. Так быть не должно", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что это повлечет за собой существенный рост затрат населения на оплату ЖКУ и вызовет в обществе негативную реакцию.

"И по делу будет этот резонанс. Почему нельзя индексировать тарифы, скажем так, когда нет отопления, жировки легче? Хотя и это мы уже сделали. Не понимаю, вы, губернаторы, вместе с правительством кому хотите угодить — своим людям или неким международным организациям?" — задал вопрос глава государства.

Лукашенко потребовал от чиновников прекратить "будоражить население разговорами о стопроцентном возмещении стоимости услуг буквально с завтрашнего дня".

Он отметил, что считает это политическим вопросом, и предостерег чиновников от спешки.

По его словам, следует точно подсчитать, сколько тратят коммунальщики и энергетики на оказание услуг, а затем будет принято решение, когда тарифы будут возмещать 100% стоимости таких услуг.

"Я убежден: когда мы очень точно посчитаем, уже с третьего захода, эти тарифы, то процент возмещения будет очень высоким. Может быть, и 90%", — отметил глава государства.

Энергетикам запретят жировать

Говоря о тарифах, Лукашенко затронул и вопрос оплаты населением энергоресурсов. Он потребовал от руководства КГК разобраться с формированием тарифов в энергетике.

"Вы, Леонид Васильевич Анфимов (председатель КГК — Sputnik), выявили у коммунальников резервы снижения затрат по жилищно-коммунальным услугам. Но большое влияние на их стоимость оказывают энергетики. Вы смотрели, как они формируют свои тарифы, сколько прибыли закладывают? Разберитесь, какие установлены им зарплаты, за что они содержат свои крутые санатории, базы и прочее", — сказал глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что "жировать за счет денег людей недопустимо ни для кого".

По его словам, если такие факты будут выявлены, "министру надо искать другую работу". Лукашенко также отметил, что не решен вопрос заключения прямых договоров на теплоснабжение и горячее водоснабжение между поставщиками (энергетиками) и потребителями этих услуг (прежде всего населением).

Усовершенствовать систему субсидий

Глава государства считает также, что система безналичных жилищных субсидий должна быть усовершенствована.

Он поручил правительству еще раз изучить, как действует эта система, и если надо, откорректировать ее.

Президент подчеркнул, что "ни один человек, ни одна семья, которые не имеют возможности оплатить ЖКУ, не должны оставаться без помощи государства".

Лукашенко высказал мнение, что система начисления субсидий недоработана, из-за чего не все нуждающиеся в государственной поддержке учтены.

"Из регионов, от предприятий ЖКХ и граждан поступают многочисленные жалобы. Поэтому Национальному банку надо обратить пристальное внимание на работу созданной вами организации "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство". Недопустимо, чтобы эта структура стала еще одним нахлебником, посредником между государством и людьми и жировала за их счет", — подчеркнул глава государства.

Противодействовать посредникам

Лукашенко также предупредил чиновников и коммунальщиков, что будет жестко бороться с посредничеством при закупках.

"Этому будет уделено особое внимание. Там вся коррупция. Всех, кого мы посадили в последнее время, почти все "залетели" именно на этих проблемах. Как только вы начинаете использовать посредников, к вам сразу придут правоохранители и контролеры. Это я вам твердо обещаю", — подчеркнул глава государства.

Лукашенко в частности отметил, что закупка топлива у посреднических структур и без проведения соответствующих конкурентных процедур ведет к завышению себестоимости тепловой энергии.