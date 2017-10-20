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ОАО "Гомельтранснефть Дружба" прокачало миллиардную тонну нефти в направлении Украины

20.10.2017 12:45 — Новости Экономики | БелТА  
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20 октября, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Миллиардная тонна нефти перекачана сегодня по системе магистральных нефтепроводов "Дружба" на участке Мозырь-Броды, который обслуживает ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе социального развития предприятия.

Это было зафиксировано в 12.45 на головной линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь". Для достижения исторического рубежа - цифры с девятью нулями коллективу предприятия понадобилось 53 года кропотливой работы. Строительство нефтепровода Мозырь-Броды, по которому осуществляется транспортировка нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы, а также в Венгрию, Чехию и Словакию, закончено в 1963 году. Первая нефть заполнила его год спустя.

Специалисты отмечают, что в данном случае речь идет о поставках "чистой" нефти, то есть транспортируемая нефть учитывается в тоннах нетто, из которых исключается масса балласта - это масса воды, хлористых солей и механических примесей.

Несколько лет назад, в феврале 2014 года, объемы транспортировки углеводородного сырья через систему магистральных нефтепроводов ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в западном направлении по участку Мозырь-Адамово достигли 1,5 миллиарда тонн. Именно такое количество нефти поступило на перерабатывающие заводы Польши и Германии за все годы существования гомельской "Дружбы".

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" создано в 1964 году, входит в состав государственного концерна "Белнефтехим". Общая протяженность нефтепроводов гомельской "Дружбы" в однониточном исчислении составляет около 2 тыс. км. За всю историю через его трубопроводы прошло более трех миллиардов тонн.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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20 октября, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Миллиардная тонна нефти перекачана сегодня по системе магистральных нефтепроводов "Дружба" на участке Мозырь-Броды,...

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