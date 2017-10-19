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БВФБ позволяет физлицам торговать валютой и запускает технологию блокчейн

20.10.2017 12:40 — Новости Экономики | БДГ  
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С 15 ноября на Белорусской валютно-фондовой бирже любой гражданин сможет торговать валютой. Также БВФБ заявляет, что готова стать криптобиржей и уже начинает работать с технологией блокчейн.

Об этом заявил 19 октября глава БВФБ Андей Аухименя.

БВФБ запускает платформу Fair course, которая позволит физическим лицам торговать на бирже от имени банков. Таким образом, у граждан появляется возможность, покупать и продавать валюту, не обращаясь в обменные пункты, по выгодной стоимости. Биржа предоставила банками подобную возможность, а граждане уже сегодня могут узнать в своих банках время, в которое планируется начало работы сервиса.

«Белорусская валютно-фондовая биржа готова быть криптобиржей, готова осуществлять первичное размещение токенов, торговать криптовалютами и размещать ICO», – заявил Аухименя.

По его словам, криптовалюта в Беларуси в ближайшее время может быть введена в правовой статус.

Аухименя сообщил, что над проектом работал специальный отдел, была проанализирована технология блокчейн, которая «позволяет серьезно сберегать ресурсы и предоставляет возможности для внедрения новых направлений, новых видов бизнеса».

Поэтому руководство биржи приняло решение запустить пилотный проект с использованием блокчейн.

«Что касается блокчейна на бирже, то мы начали с простой идеи  смарт-реестра. Реестр операций с ценными бумагами  это базовая информация, основа основ на бирже. Наша цель  оптимизировать отчетность. Мы решили, что надо уйти в безбумажные технологии, упростить работу со смарт-реестром, сократить документооборот. 15 ноября запускаем проект», – сказал Аухименя.

Напомним, 18 октября глава Нацбанка Павел Каллаур заявил, что регулятор не рассматривает рассчеты в криптовалютах.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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