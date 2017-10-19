Лукашенко: разговоры об упразднении Минжилкомхоза надо прекратить

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Министерство жилищно-коммунального хозяйства упразднено не будет, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном заседании республиканского семинара по проблемам ЖКХ.

Президент подчеркнул, что Минжилкомхоз будет сохранен и станет единым центром принятия решений, а также будет нести ответственность за качество, полноту и доступность ЖКУ, оказываемых населению.

"Всякие разговоры о том, будет — не будет это министерство, что мы его сокращаем, переносим, переводим, надо прекратить. Это решение — компетенция Президента. А сегодня министерство работает и будет работать завтра", — заявил Лукашенко.

По его словам, в сфере ответственности министерства прежде всего обеспечение реализации государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда", научное сопровождение отрасли, разработка методик, норм и нормативов, их внедрение в практику, сопровождение системы безналичных жилищных субсидий, планирование всего отраслевого финансирования, как инвестиционного, так и текущего.

В свою очередь облисполкомы должны решать вопросы своевременного и ритмичного перечисления бюджетных субсидий, контролировать их рациональное и целевое использование, обеспечивать порядок и качественное обслуживание населения в регионах.

Единая и управляемая структура

Лукашенко также считает, что структура ЖКХ должна быть единой и управляемой.

"По моему глубокому убеждению, здесь необходима разумная централизация при достаточной свободе действий на местах. Мое основное требование — структура должна быть единая и управляемая. За ваши услуги платят люди, вы получаете бюджетное финансирование", — сказал президент.

По словам Лукашенко, структуру работы отрасли и механизмы взаимодействия необходимо унифицировать в зависимости от численности населения в населенных пунктах. Возможно, что-то можно взять из опыта Минска.

"Но, подчеркиваю, предприятия ЖКХ, в которые приходят люди за разрешением своих проблем, должны остаться в каждом районном центре и городе. Люди должны знать, куда идти для решения тех или иных вопросов. И это должно быть в рамках доступности каждого человека", — заявил президент.

Он также предупредил, что от структурных изменений не должен пострадать ни один потребитель, и ни один сотрудник в результате оптимизации отрасли не должен быть выброшенным на улицу.

Определить границы ответственности

Лукашенко также поручил четко определить границы ответственности населения за сохранность жилищного фонда.

"Я уже несколько раз говорил: нам надо донести, поскольку жилье практически все приватизировано, что должно делать население, а что должны делать мы. Например, не будет же население ремонтировать непосредственно трубы, по которым подается газ в дома. Это забота государства. Не будет в общих домах пользования население ремонтировать крышу — оно может поучаствовать в этом каким-то образом", — сказал глава государства.



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Президент обратил внимание, что 66% населения республики положительно оценивает работу жилищно-коммунальных служб в своем районе, городе, и это уже неплохо.

"Правда, я подвергаю сомнению, что почти 70% так довольны или хоть немного довольны развитием ЖКХ. Дай бог, чтобы это было так. Но давайте лучше подвергать сомнению, чтобы лучше работать. Не надо забывать, что почти треть опрошенных дает ей негативную оценку. По значимости для населения эти вопросы занимают второе место после занятости. И пока в стране слышна критика в отношении системы, успокаиваться рано", — сказал глава государства.

Он обратил внимание, что больше всего нареканий и беспокойства у граждан вызывает стоимость услуг. Среди недостатков в работе отрасли также называются сроки капитального ремонта домов, качество питьевой воды, неудовлетворительное состояние дорог, плохое освещение улиц, содержание подъездов и дворовых территорий и другие.-

Гора отходов в Минске уже из космоса видна

Лукашенко также указал на необходимость разработки долгосрочной программы по рекультивации и закрытию полигонов, а также внедрению новых подходов к обращению с отходами. При этом он подчеркнул, что наиболее остро эта проблема стоит для Минска. Так, на полигоне "Северный" за период его эксплуатации с 1981 года захоронено 25 миллионов тонн отходов, что более чем в 7 раз превышает проектные нагрузки.

"И гора отходов уже видна при подъезде к городу за несколько десятков километров, и из космоса очень хорошо видна" — отметил президент.

По его словам, все это требует новых подходов к обращению с отходами.

"У нас не так много свободной земли, чтобы строить полигоны и складировать на них мусор. Тем более вам показали самые современные образцы и подходы к этому делу. Рентабельные для тех, кто этого хочет. Наука должна подключиться и сказать, что наиболее целесообразно: сжигать мусор и получать от этого энергию или большую его часть перерабатывать", — сказал президент.

Граждане должны помогать в благоустройстве

Глава государства также высказался за то, чтобы благоустройством населенных пунктов коммунальщики занимались при поддержке граждан.

"Работа по благоустройству наших городов и сел — это задача не только коммунальщиков. И этому уже с этой осени я лично уделяю самое пристальное внимание. На кольцевой дороге в Минске, посмотрим, как в других городах, наконец-то начали шевелиться и хотя бы деревья высаживать там, где они должны расти", — отметил Лукашенко.



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Президент также обратил внимание на состояние строительных площадок и территории вокруг них, потребовав навести там порядок.

При этом Лукашенко считает, что нужно принять необходимые меры воздействия на население.

"Чувство собственника не рождается само по себе, оно воспитывается годами, в том числе экономия, бережное отношение к имуществу. И здесь нужно подключиться средствам массовой информации, не только к семинару готовить материалы, но показывать факты и хорошей работы, и бесхозяйственного отношения", — добавил президент.