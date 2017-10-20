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Белорусские банки смогут использовать блокчейн для взаимодействия на глобальном рынке

20.10.2017 14:29 — Новости Экономики | БелТА  
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Белорусские банки смогут использовать блокчейн для взаимодействия на глобальном рынке

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские банки смогут использовать возможности технологии блокчейн для взаимодействия на глобальном рынке, заявил сегодня журналистам председатель правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктор Бабарико перед началом 3-й Международной конференции "Новая реальность: вызовы для Беларуси - 2017", передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, как Белгазпромбанк оценивает перспективы технологии блокчейн и криптовалют, Виктор Бабарико напомнил, что в качестве платежного средства внутри страны криптовалюта не рассматривается. "С другой стороны на этой неделе оптимистично было сказано, что регулирование использования криптовалюты в 2018 году будет завершено. А значит, мы сможем использовать и блокчейн-технологии, и криптовалюты как инструментарий взаимодействия на глобальном рынке - это самое важное. Экономика глобализуется. И если внутри страны мы будем использовать только белорусский рубль - ничего страшного, главное, чтобы дали возможность финансовым институтам, а именно банкам, использовать криптовалюту, использовать новые возможности. Надеюсь, это будет сделано, мы как банк к этому готовы", - подчеркнул он.

Говоря о пилотном проекте Нацбанка, реализованном с помощью технологии блокчейн (реестре банковских гарантий), Виктор Бабарико отметил, что это хороший тренинг для банков.

"Мы готовы работать с криптовалютой и технологией блокчейн. Уверен, что в следующем году кто-то из белорусской финансовой сферы выйдет на рынок ICO", - заявил председатель правления Белгазпромбанка.

Виктор Бабарико обратил внимание, что конференция "Новая реальность: вызовы для Беларуси - 2017" проходит уже в третий раз. "И важно понимать, что меняются не только сама конференция и спикеры, но и страна, аудитория, которая нас слушает. За эти три года мы прошли неплохой путь от анализа всего лишь одной ситуации, а именно крауд-принципов, до широкого спектра вопросов. И здесь все больше белорусских спикеров, которые достойно представляют новые технологии и новые возможности", - констатировал он.

Международная конференция "Новая реальность: вызовы для Беларуси - 2017" проходит в Минске 20-21 октября. На мероприятии ожидается выступление около полутора десятков собственников бизнеса и топ-менеджеров наиболее успешных проектов, а также экспертов из стран СНГ (включая Беларусь), Европы, США. В первый день конференции будут работать секции Blockchain и Fintech, во второй день - AI & Machine Learning и Crowd Economy.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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