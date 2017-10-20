Лукашенко: нужно еще публичные дома построить и отдать на баланс ЖКХ

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал не устанавливать необоснованно высоких тарифов на услуги ЖКХ, сообщил телеканал ОНТ.

В пятницу глава государства провел республиканский семинар по вопросам совершенствования и развития ЖКХ в Беларуси. Он предупредил отраслевых и вертикаль о недопустимости резкого повышения тарифов на "коммуналку".



© Sputnik / Виктор Толочко Кобяков: регионы сами должны принять решение о реформе ЖКХ

"Ставлю задачу для всех: с 2018 года проводим разовое повышение тарифов только на пять долларов и в дальнейшем — никакого роста без моего ведома. Тарифы должны быть подъемными для народа", — заявил глава государства.

По его словам, повышение тарифов на коммунальные услуги на 10% в декабре этого года, как это первоначально обсуждалось, является "антинародным подходом к делу".

Президент также назвал недопустимой ситуацию, когда на балансе предприятий ЖКХ стоят непрофильные объекты, что удорожает услуги отрасли для населения. В данной связи он привел пример Солигорск.

"Надо еще богадельни и публичные дома построить и отдать на баланс ЖКХ!" — сказал глава государства, обращаясь к присутствующим в зале.

Президент также заявил о необходимости разработки долгосрочной программы по переработке твердых бытовых отходов и закрытию полигонов.

"Гора мусора под Минском видна уже за десятки километров и даже из космоса", — сказал президент.