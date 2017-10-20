Большая стройка: уникальную транспортную развязку строят в Бресте

Корреспондент Sputnik Дмитрий Босак узнал, чем уникальна новая транспортная развязка и с какими проблемами сталкиваются при строительстве объекта.

Создание Западного обхода началось около пяти лет назад. Протяженность всего путепровода составит около 2,5 километров. В первую очередь вошло строительство кольца на Варшавском шоссе, Берестейского моста через Мухавец, а также обновление части проспекта Машерова.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Очереди на железнодорожных переездах – обычное дело для жителей Речицы и Дубровки

Сейчас в разгаре вторая очередь строительства. Новая трасса пройдет по улице Зубачева, затем поднимется над территорией бывшей нефтебазы и улицей Поплавского, где частично снесут жилые дома, и выйдет над железнодорожными переездами. Над переездами будет организована большая кольцевая развязка со спусками на Брестских дивизий, Лейтенанта Рябцева, Поплавского и Дворникова. Длина всей второй очереди — около полутора километров.

Большое кольцо

Движение автотранспорта по эстакаде пройдет по двум полосам в каждую из сторон. На кольце полос будет три, а на съездах они сузятся до двух.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Кольцевая развязка с четырьмя выездами

Наружный диаметр монолитного кольца — 140 метров. Оно поднимется на 10-метровую высоту над шестью действующими железнодорожными переездами.

"Кольцевая развязка — самый сложный элемент. Сложность в том, что его еще не делал никто в нашей республике, мы первые. Похожие монолитные работы выполнялись, но именно такие, как дорожная инфраструктура, еще в стране не было", — рассказал начальник строительного управления № 158 ОАО "Стройтрест № 8" Игорь Кулинич.

Перед тем, как приступить к строительству развязки, нужно было перенести действующие коммуникации.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Продолжение Западного обхода по улице Зубачева

"Многие опоры попадали на существующие сети. Были вынесены водопровод, канализация, электрические кабели, телефонизация. Там находятся переезды, поэтому очень много инфраструктуры железной дороги", — добавил руководитель организации-генподрядчика.

С железнодорожниками идет согласование чертежей, прежде чем приступить к работам. Пока строительство не мешает движению поездов и автотранспорта.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Опоры большого кольца-развязки над железнодорожными переездами

"Мы работаем с железнодорожниками в тандеме. Где-то они свое движение ужимают, где-то в ночь стараются поездить. В процессе работы мы друг другу помогаем. Автомобилистам мы пока не мешаем. Если где-то сети проходили, мы им делали объезды небольшие. Потом все возвращали назад", — сообщил собеседник Sputnik.

Опоры обхода

Путепровод будут держать всего 109 опор. Сегодня их построено уже больше десятка.

Фундамент одной опоры состоит из десятков свай длиной от 10 метров, более сотни "кубов" бетона, монолитных колонн и монолитного ригеля. Между опорами укладываются 33-метровые балки.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Опоры новой эстакады на улице Поплавского

Сваи забивают разными способами, поскольку некоторые участки стройки соседствуют с жилыми домами.

"Там, где рядом стоят дома, просто сверлятся отверстия, в них вкачивается бетон — это менее динамичный способ. Нет ударной силы, нет вибрации. А уже в 150 метрах от домов уже идет забивка свай гидромолотом. Сверление, конечно, дороже. Мы пошли на то, чтобы людям не создавать неудобства", — поделился Игорь Кулинич.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Работы по установке свай

До конца года планируется установить все опоры от улицы Зубачева до будущего кольца, а также положить около 30 балок на эти опоры.

Переселенцы с Поплавского

К концу ноября в новые дома переедут 25 семей из домов на улице Поплавского. Их прежние дома стоят на пути обхода и попадают под снос. Из-за этого у жителей улицы возникало много вопросов к городским властям. Некоторые местные не довольны решением по сей день, а кто-то наоборот рад переезду в лучшие условия.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Дома на улице Поплавского, которые подлежат сносу

Новые дома уже построены. Их 15: 5 отдельных и 10 смежных. Они находятся недалеко от старых — примерно в километре, на улице Высоковской. Внутри дома разные, снаружи — все выполнены едином стиле. В данный момент идет заключение договоров на электрику и газ. Строительством занималось ОАО "Полесьежилстрой".

Большинство — в выигрыше

Хозяйка дома №5 по улице Поплавского Жанна призналась, что ей свой дом жалко. Он один из самых больших здесь.

"Я старый дом снесла, новый строила с нуля. Конечно, по деньгам мой дом намного дороже стоит. Я три года назад только его сдала. И сейчас опять новая стройка. То, что дают взамен, я вижу — это такая ускоренная стройка. Что будет потом с этими домами… Дома не строятся за два месяца. А отделка за неделю тоже не делается. Я не довольна. У меня и забор не такой будет, и все остальное. Сейчас там вода стоит, у меня море растений, нужно их пересадить как-то. Или мне жизнь начинать с чистого листа?", — возмущена Жанна.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Дом №5 на улице Поплавского, чья хозяйка Жанна призналась Sputnik, что его жалко будет потерять

Изначально предполагалось, что строительство второй очереди Западного обхода будет вестись в районе улицы Смирнова. Однако планы строителей впоследствии изменились, а жильцы домов на Поплавского, узнали об этом, когда все уже было решено. К ним пришло уведомление Брестгипрозема о том, что будет произведена оценка их недвижимого имущества в связи со стройкой.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Новые дома на улице Высоковской, которые жители Поплавского получат взамен старых

"У меня сестра ходила в феврале брать разрешение на реконструкцию дома. Она живет в соседнем доме. Ходила в исполком к главному архитектору, спрашивала, точно ли не будут сносить, делать ли ей ремонт дома. Ей сказали, что все точно, можно делать. Она перекрыла крышу, блок хаусом обложила дом. Это было в феврале. А в августе нам точно сказали, что будут сносить. Так не делается", — рассказала собеседница.

По словам Жанны, до 1 ноября их обязали освободить дома. Скоро они переедут в такой же по площади дом.

"Мы там каждый день присутствуем на стройке. У меня 150 квадратов, и мне 150 квадратов и строят. В принципе, дома там неплохие. Если сравнить со всеми остальными жителями улицы, то они в выигрыше", — заключила женщина.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Один из домов на улице Высоковской

После того, как дома на Поплавского освободят и снесут, строители займутся фундаментом и опорами на этом месте. А также параллельно будут возводить основание под опорную систему кольца.

Планируется, что Западный обход откроется к 1000-летию Бреста — в 2019-м году.