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Число зверя: дефицит бюджета США в 2017 составил $666 млрд
21.10.2017 11:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт — Sputnik. Дефицит бюджета США по итогам 2017 финансового года, составил 666 миллиардов долларов, или 3,5% ВВП, следует из отчета министерства финансов страны.
2017 финансовый год завершился 30 сентября.
© REUTERS/ Philippe Wojazer/File Photo
Превышение расходов над доходами госбюджета США по сравнению с предыдущим финансовым годом выросло на 13,5%, или на 80 миллиардов долларов. Вместе с тем дефицит на 36 миллиардов долларов ниже прогнозного дефицита бюджета на следующий год.
Государственные расходы в США за отчетный период выросли на 3,3% в годовом выражении, до 3,981 миллиарда долларов. Доходы бюджета, напротив, сократились на 1,5%, составив 3,315 миллиарда долларов.
По словам министра финансов США Стивена Мнучина, "рост расходов опережал рост налоговых поступлений второй год подряд в результате экономического роста на исторически низком уровне".
В министерстве финансов считают, что для экономического роста стране необходима налоговая реформа.
В четверг сенат США утвердил проект бюджета страны на 2018 финансовый год. Благодаря сокращению расходов он открывает возможности для налоговой реформы, обещанной президентом США Дональдом Трампом.
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Размер дефицита последний раз был на таком уровне в 2013 году, это шестой показатель по величине за всю историю США.
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