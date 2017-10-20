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Беларусь готовится к ЭКСПО-2020 в Дубае
21.10.2017 18:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт — Sputnik. Делегация Республики Беларусь во главе с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко принимает участие во встрече международных участников Всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае.
© AFP/ KARIM SAHIB
"В рамках визита в ОАЭ глава белорусской делегации провел встречу с Государственным министром по международному сотрудничеству Объединенных Арабских Эмиратов Рим аль-Хашими. Стороны обсудили состояние и ход подготовки ЭКСПО-2020, а также возможности для наиболее эффективного участия Беларуси в этом мероприятии", — рассказали в МИД.
Рим аль-Хашими дала высокую оценку подготовке Республики Беларусь к участию во Всемирной выставке, подчеркнув, что Беларусь является одним из наиболее активных государств, взаимодействующих с эмиратской стороной по вопросам участия в ЭКСПО-2020.
Евдоченко встретился также с заместителем Генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрием Керкентзесом. Представитель руководства международной организации высоко оценил степень взаимодействия между Беларусью и МБВ. Также он выразил надежду, что в ближайшее время Беларусь войдет в состав одного из руководящих комитетов Организации.
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Белорусская делегация побывала в ОАЭ и снискала звание одной из самых активных в вопросах участия в ЭКСПО-2020.
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