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Беларусь готовится к ЭКСПО-2020 в Дубае

21.10.2017 18:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 окт — Sputnik. Делегация Республики Беларусь во главе с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко принимает участие во встрече международных участников Всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае.

Беларусь готовится к ЭКСПО-2020 в Дубае
© AFP/ KARIM SAHIB
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"В рамках визита в ОАЭ глава белорусской делегации провел встречу с Государственным министром по международному сотрудничеству Объединенных Арабских Эмиратов Рим аль-Хашими. Стороны обсудили состояние и ход подготовки ЭКСПО-2020, а также возможности для наиболее эффективного участия Беларуси в этом мероприятии", — рассказали в МИД.

Рим аль-Хашими дала высокую оценку подготовке Республики Беларусь к участию во Всемирной выставке, подчеркнув, что Беларусь является одним из наиболее активных государств, взаимодействующих с эмиратской стороной по вопросам участия в ЭКСПО-2020.

Евдоченко встретился также с заместителем Генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрием Керкентзесом. Представитель руководства международной организации высоко оценил степень взаимодействия между Беларусью и МБВ. Также он выразил надежду, что в ближайшее время Беларусь войдет в состав одного из руководящих комитетов Организации.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская делегация побывала в ОАЭ и снискала звание одной из самых активных в вопросах участия в ЭКСПО-2020.

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